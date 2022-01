Nesten 8000 pågrepet under uro i Kasakhstan

7939 mennesker er pågrepet under opptøyene i Kasakhstan den siste uken, opplyser innenriksdepartementet i landet ifølge Reuters.

Landets autoritære president Kassym-Jomart Tokajev ga fredag sikkerhetsstyrkene frie tøyler til å slå ned protestene, som skal ha krevd 164 liv.

Kasakhstans innenriksminister Erlan Turgumbajev opplyste søndag til kringkasteren Khabar 24 at over 100 kjøpesentre og bankbygninger, samt over 400 biler, de fleste av dem politibiler, er ødelagt under opptøyene.