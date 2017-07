Den republikanske senatoren John McCain er tilbake i Senatet tirsdag for å stemme over Obamacare.

McCain fikk forrige uke påvist hjernesvulst, en såkalt glioblastom.

Tirsdag er han tilbake i Senatet.

– Ser frem til å komme tilbake for å fortsette å jobbe med viktige saker som helsereformen og sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, skriver McCain på Twitter.

Republikanerne utsatte forrige uke en planlagt avstemning over en ny helsereform ettersom de uten McCain ikke vil ha nok stemmer til å få forslaget gjennom.

Mye har skjedd på en kort uke, og hva Senatet skal stemme over tirsdag er fortsatt uklart. President Donald Trump har gjort det klart at han ønsker at senatorene stemmer for å avskaffe og erstatte Obamacare.