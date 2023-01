Norsk cruiseskip ble nektet å gå til havn i Australia før sanering

Flere hundre cruisepassasjer kom seg ikke til land da Australia nektet å ta imot norske «Viking Orion» på grunn av mikroorganismer på skroget.

NTB-TT

I en uke seilte skipet rundt uten å komme i havn etter nyttårscruiset som startet i Auckland på New Zealand andre juledag.

I stedet for planlagt havneanløp i blant annet Christchurch, Dunedin og Hobart på Tasmania, måtte skipet holde seg i internasjonalt farvann etter at det ble oppdaget potensielt skadelige mikroorganismer på skipets skrog.

Skipet ligger mandag til havn i Melbourne, etter at det er avvist ved en rekke havner.

Heller ikke australske Adelaide ville ta imot skipet etter at australske myndigheter oppdaget «biosmusset», som kunne bringe fremmede arter inn i det australske økosystemet.

Mandag viser overvåkingstjenesten MarineTraffic at skipet ligger til havn i storbyen Melbourne i Australia. På grunn av den sene ankomsten, skal passasjerene ha blitt nødt til å vente til onsdag med å gå i land.

En passasjer sier til BBC at flere er frustrerte etter å ha betalt i dyre dommer for cruiset, men ikke får gå i land på planlagte utflukter. En annen skriver på Twitter at turen ble «reisen fra helvete».

Skipet har plass til 930 passasjerer og har 14 dekk. Det ble bygget i 2018, og har Bergen som registrert hjemmehavn.