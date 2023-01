Spesialetterforsker skal granske dokumentfunn hos Biden

USAs justisminister Merrick Garland utnevner en spesialetterforsker etter funn av hemmelige dokumenter ved Joe Bidens bolig og et kontor han har disponert.

Det er utnevnt en spesialetterforsker etter funn av hemmeligstemplede dokumenter i Joe Bidens bolig og ved et kontor han har disponert.

De ekstraordinære omstendighetene gjør det nødvendig å utnevne en spesialetterforsker, sa justisminister Merrick Garland torsdag. I november utnevnte han en spesialetterforsker i saken om ekspresident Donald Trumps håndtering av graderte dokumenter.

Robert Hur, tidligere føderal statsadvokat i Maryland, er utnevnt som spesialetterforsker.

NTB

Valget har falt på Robert Hur, tidligere føderal statsadvokat i Maryland, sa Garland på en pressekonferanse torsdag.

– De ekstraordinære omstendighetene krever at det blir utnevnt en spesialetterforsker i saken, sa Garland torsdag.

Han la til at Hur har myndighet til å etterforske om personer eller instanser har brutt loven.

– Vi er trygge på at en grundig undersøkelse vil vise at disse dokumentene ble lagt der ved en feiltakelse, og at presidenten og hans advokater agerte raskt etter at feilen ble oppdaget, sier spesialrådgiver Richard Sauber i Det hvite hus.

Bekreftet nytt funn

Det hvite hus bekreftet torsdag at det var funnet et antall hemmeligstemplede dokumenter på president Joe Bidens eiendom i Wilmington i Delaware. Det er det andre partiet med slike dokumenter som er funnet. Ifølge New York Times er de funnet i et lagerrom i Bidens garasje.

Biden sa tidligere torsdag at dokumentene ble funnet i hans personlige bibliotek, og at han «samarbeider fullt og helt» med justisdepartementet.

Hur tar over etterforskningen fra den føderale påtalemyndigheten i Chicago og begynner arbeidet snart.

– Denne utnevnelsen understreker for offentligheten departementets forpliktelse til både uavhengighet og ansvarlighet i særlig sensitive saker, og til å ta avgjørelser som kun og ubestridelig ledes av fakta og loven, sa Garland.

Lette flere steder

Etter funnet av de første hemmeligstemplede dokumentene på et kontor Biden disponerte ved en tenketank, begynte hans medarbeidere å lete andre steder der slike dokumenter kan ha blitt sendt etter at Biden forlot Det hvite hus i 2017, ifølge Sauber.

De første dokumentene ble funnet 2. november. Det hvite hus har ikke villet si hvorfor de ventet mer enn to måneder før de informerte om funnet av de første dokumentene.

Ifølge Sauber er det snakk om et «lite antall» hemmeligstemplede dokumenter i boligen. Alle unntatt ett dokument ble funnet i lagerrommet i garasjen, mens det siste ble funnet i et rom ved siden av. De ble funnet 20. desember.

Ifølge Sauber ble nasjonalarkivet «umiddelbart informert», og dokumentene ble overlevert myndighetene. Det hvite hus har ikke sagt når letingen begynte eller når dokumentene ble funnet, men den var ferdig onsdag kveld.

Biden-medarbeiderne har også gjennomgått en bolig presidenten eier i Rehoboth Beach i Delaware, men der er det ikke funnet noe.

Garland sa torsdag at FBI-agenter fikk overlevert dokumentene fra boligen raskt etter at de ble funnet, men at justisdepartementet ble gjort oppmerksom på funnet først torsdag.

Politisk ømfintlig og vanskelig juridisk

Biden sa til journalister tirsdag at han var overrasket over det første dokumentfunnet.

Saken er politisk ømfintlig for Biden, som kalte ekspresident Donald Trump «uansvarlig» for å ha oppbevart hundrevis av graderte dokumenter på eiendommen Mar-a-Lago i Florida. Også i den saken har justisdepartementet utnevnt en spesialetterforsker.

Selv om de faktiske forholdene i de to sakene er forskjellige, vil dokumentfunnene og utnevnelsen av en spesialetterforsker kunne komplisere en eventuell sak justisdepartementet vil føre mot Trump.

McCarthy vil ha etterforskning i Kongressen

Republikaneren Kevin McCarthy, som er nyvalgt speaker i Representantenes hus, mener Kongressen må etterforske.

– Jeg mener Kongressen må etterforske dette. Her er en person som satt på «60 Minutes» (amerikansk TV-program, red.anm.) og var så bekymret for president Trumps dokumenter som var låst inne, sa McCarthy.

– Og nå finner vi ut at dette er en visepresident som har latt det ligge åpent i årevis på forskjellige steder, la han til. Han synes imidlertid ikke det er behov for noen spesialetterforsker, noe flere av partifellene hans er uenige i.

Kongressrepresentanten Mike Turner, som er den høyest rangerte republikaneren i etterretningskomiteen, ber etterretningsmyndighetene om en «skadevurdering» av dokumentene.

Han har også bedt Garland og etterretningssjef Avril Haines om å orientere Kongressen om sine vurderinger innen 26. januar.

– Det at det var klassifisert informasjon på disse separate stedene, kan implisere presidenten i ulovlig håndtering, mulig misbruk og eksponering av klassifisert informasjon, skriver Turner til de to.