Omfattende israelsk angrep mot Syria – minst 57 drept

Israel gjennomførte tirsdag et stort luftangrep i Syria. Angrepet var rettet mot det Israel kaller iranskstøttede krigere og deres våpendepoter.

Minst 57 personer er drept i det som er det dødeligste israelske angrepet i Syria siden sommeren 2018, varsler eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En amerikansk etterretningsagent med kjennskap til angrepet sier til nyhetsbyrået AP at det ble utført på bakgrunn av amerikansk etterretning. Det er i så fall et sjeldent tilfelle av bekreftet samarbeid mellom de to landene i å velge ut mål i Syria.

Etterretningsagenten sier at målet for angrepet var lagre i Syria der det ble oppbevart iranske våpen. USAs utenriksminister Mike Pompeo og Mossad-sjef Yossi Cohen skal ha diskutert angrepet under et møte på restauranten Café Milano i Washington mandag.

Lagerbygningene huser også komponenter som brukes i Irans atomprogram, hevder den amerikanske etterretningsagenten, som ikke vil navngis.

Iran har ikke kommentert påstandene eller angrepet.

Minst 18 angrep

Syrias statlige nyhetsbyrå Sana melder at angrepene skjedde i og rundt byene Deir el-Zour, Mayadeen og Boukamel ved grensa til Irak. En militær tjenestemann hevder Syrias luftforsvar aksjonerte mot luftangrepet.

Ifølge London-baserte SOHR var det minst 18 angrep i Deir el-Zour. Gruppa sier at minst 57 personer ble drept, blant dem var 14 regimesoldater og flere utenlandske krigere. Flere av disse skal være knyttet til Iran, ifølge SOHR.

– De angrep iranske stillinger i Deir el-Zour, sier Omar Abu Laila, en aktivist fra provinsen som nå holder til i Europa.

Han sier minst 16 bygninger ble rammet, i tillegg til lagerbygninger som ble brukt av iranske, libanesiske og irakiske militser.

Israel har utført flere hundre angrep mot det landet kaller iranske mål i Syria, men sjelden innrømmet det eller kommet med detaljer.

Høy beredskap

SOHR hevder minst 217 personer ble drept i 39 israelske angrep i Syria i 2020.

Tirsdagens omfattende angrep skjer i en periode der det er økt spenning i regionen i forbindelse med at president Donald Trump er inne i sine siste dager, og det er ett år siden det amerikanske drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak.

Det israelske militæret er i høy beredskap og har plassert ut luftforsvarsraketter i havnebyen Eilat sør i landet. Avisa Haaretz skriver at det også er langt flere jagerfly i lufta enn vanlig.