Liz Cheney kastet fra toppverv i Kongressen

Som ventet ble Liz Cheney kastet som Republikanernes tredje øverste leder i Representantenes hus. Hun har stått ved sin kritikk av Trumps påstander om valgjuks.

Liz Cheney har mistet toppvervet i Republikanernes partigruppe i Representantenes hus etter at hun har nektet å gi seg i kritikken av tidligere president Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å hindre at den tidligere presidenten aldri kommer i nærheten av presidentkontoret igjen, sa Cheney til pressen etter at partigruppen stemte henne ut.

I tillegg til å avvise Donald Trumps påstander om at han tapte valget i november på grunn av juks, har hun også kritisert ham for å oppildne dem som stormet Kongressen i januar.

Sto ved kritikken

Cheney har nektet å gi seg eller trekke tilbake kritikken, noe som til slutt straffet seg. Onsdag ble hun fjernet fra posisjonen hun hadde i partigruppen. Fram til nå har hun vært Republikanernes høyest rangerte kvinne i Kongressen.

Det er ventet at vervet nå går til Elise Stefanik fra New York. Hun har vært mer moderat enn Cheney tidligere, men har etter hvert blitt en sterk forsvarer av Trump. Stefanik har også gjentatt noen av hans udokumenterte påstander om omfattende valgfusk.

– Undergraver demokratiet

Senest tirsdag langet Cheney ut mot partiet og gjorde det klart at hun ikke ville gi seg.

– Å forholde seg taus og ignorere løgnen gir bare energi til løgneren. Jeg vil ikke sitte og se på at andre leder partiet vårt bort fra rettsstaten og slutter det til den tidligere presidentens korstog for å undergrave vårt demokrati, sa hun.

Flere i partiet har vært ute etter å kaste henne i flere uker. Mange republikanere er rasende på henne og mener hun skaper splittelse og heller burde fokusere på å hjelpe partiet til å vinne mellomvalget til neste år.

Liz Cheney er datter av tidligere visepresident Dick Cheney. Hun er valgt inn fra delstaten Wyoming.