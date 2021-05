CNN: Biden og Putin møtes trolig i Genève 15. og 16. juni

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin skal etter planen møte hverandre i den sveitsiske byen Genève om tre uker, melder CNN.

Joe Biden besøkte Moskva som visepresident i mars 2011 og møtte Vladimir Putin. Ti år senere skal de to møtes på like fot som presidenter. Det skjer trolig i sveitsiske Genève om tre uker. Foto: Alexander Zemlianitsjenko / AP / NTB

NTB

De to skal møtes ansikt til ansikt som presidenter for første gang 15.–16. juni, melder CNN og viser til to amerikanske tjenestemenn. Møtet holdes på tampen av Bidens første utenlandsreise siden han ble tatt i ed som president i januar.

Dagen før Genève-besøket deltar han på Natos toppmøte i Brussel 14. juni.

Genève står igjen som den endelige kandidaten til vertsby for møtet mellom de to statslederne, forteller TV-kanalens kilder. Det hvite hus har denne uken sendt sin nasjonale sikkerhetsrådgiver til Genève, der han skal møte sitt russiske motstykke for å diskutere detaljene rundt møtet.

En talsperson i Det hvite hus ønsker ikke å kommentere valget av møtested før alt er på plass.