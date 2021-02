Nok en dag med argumenter for at Trump må dømmes

Aktoratet i riksrettssaken mot Donald Trump skal nok en dag argumentere for at han er skyldig i å ha oppildnet til opprør.

Demokratene er ventet å runde av sin argumentasjon når de torsdag får en ny mulighet til å overbevise republikanerne om at de må stemme ja til at ekspresidenten er skyldig.

Onsdag la anklagerne frem flere videoopptak av politikere som flyktet for livet da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar. Flere av klippene var fra overvåkingskameraer og politikameraer og har tidligere ikke vært publisert.

Senatorer har samlet seg rundt flertallsleder Chuck Schumer og sjefanklager Jamie Raskin, som representerer Demokratene i Representantens hus under riksrettssaken onsdag. Foto: Senatets TV-kanal via AP / NTB

Vil vise alvoret

Anklagerne sammenstilte dette med Twitter-meldinger sendt av Trump og argumenterte for at det var han som oppildnet folkemengden til å angripe Kongressen mens Senatet var i ferd med å godkjenne valgresultatet og Joe Bidens seier.

For annen dag på rad vil anklagerne argumentere for at Trump oppildnet til opprør med overlegg og igjen minne senatorene og amerikanere som følger seansen på TV, om hvor ille det gikk og kunne ha gått under stormingen.

Angrepet førte til at fem personer døde, hvorav to ble drept – den ene en kvinne som ble skutt og drept av politiet, den andre en politimann som ble drept av folkemengden.

En av videoene som ble lagt frem i Senatet, viser Mike Pence og andre bli evakuert til et trygt sted. Foto: Senate Television via AP / NTB

Endrer ikke mening

Flere av senatorene ble tydelig rystet da de onsdag ble vist videoklipp og gjenopplevde de dramatiske timene. Det gjaldt også flere republikanere, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt, noe som betyr at 17 republikanere må slutte rekkene med de 50 demokratene i Senatet. Men tidligere i uken stemte alle republikanerne med unntak av seks for at det er i strid med grunnloven å stille en tidligere president for riksrett, noe som betyr at de neppe stemmer for at han er skyldig.

Den første riksrettssaken mot Trump for ett år siden varte i tre uker. Denne gangen er saken ventet å være over i løpet av få dager.

Fredag er det Trumps forsvarsteam som skal presentere sine argumenter for hvorfor Trump må frikjennes. Enkelte republikanere venter ifølge Politico at forsvarerne vil hevde at også demokrater har oppmuntret til vold ved å vise til uttalelser under fjorårets protester mot rasisme og politivold i kjølvannet av drapet på George Floyd.

Fakta Dette skjer i riksrettssaken mot Trump Riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump ble innledet 9. februar og finner sted i Senatet i Kongressen.

Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet.

Tirsdag ble det holdt en debatt og avstemning om hvorvidt grunnloven tillater riksrett mot en ekspresident. 56 senatorer, hvorav seks republikanere, stemte for, mens 44, alle republikanere, mente at saken måtte henlegges.

Fra onsdag kl. 18 norsk tid og frem til søndag har partene 16 timer hver til å fremføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Aktoratet la frem sine argumenter onsdag og publiserte også en rekke videoklipp fra angrepet som ikke er blitt vist tidligere. Også torsdagen er avsatt til aktoratet.

Fredag vil Trumps forsvarsteam fremme sine argumenter for frifinnelse.

Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over.

Veien videre i saken er uklar.

Trump har nektet å møte, men aktoratet kan gjennom pålegg tvinge både ham og andre til å vitne.

Dersom de velger denne muligheten, vil saken trolig trekke i langdrag.

Demokratene ønsker neppe en langvarig sak, da dette vil forsinke behandlingen av president Joe Bidens koronakrisepakke.

Når spørsmålet om vitneførsel er avgjort, og eventuelle vitner har forklart seg, er det klart for sluttprosedyre.

Deretter følger avstemning, der en fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Demokratene og Republikanerne har 50 representanter hver i Senatet. Kilde: The New York Times, AFP, NTB Les mer