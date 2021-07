Cuba begrenser tilgangen til internett etter demonstrasjoner

Cubanske myndigheter har kuttet tilgangen til store sosiale medieplattformer i et forsøk på å bremse informasjonsstrømmen etter demonstrasjonene.

Cubanske myndigheter begrenset tirsdag tilgangen til flere sosiale medieplattformer i et forsøk på å kvele de enorme protestene i landet. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

NTB

Flere har mistet tilgangen til store sosiale medieplattformer som Whatsapp, Facebook, Instagram og visse Telegram-servere på Cuba mandag, melder den London-baserte gruppen NetBlocks.

Ifølge NetBlocks kan regjeringen kutte tilgangen gjennom det statseide teleselskapet ETECSA og den eneste mobile kommunikasjonstjenesten Cubacel. NetBlocks overvåker rettigheter og sikkerhet på internett.

Kun noen få cubanere har klart å komme seg rundt begrensningene ved å bruke VPN eller private nettverk.

Flere tusen cubanere har protestert i gatene av Havanna i helgen mot regjeringen, høye priser og matmangel. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB

Den republikanske kongressrepresentanten Maria Elvira Salazar, som representerer et distrikt i Sør-Florida der det bor mangemed cubansk bakgrunn, skrev på Twitter at «regimet stenger internett på øyen» fordi de «ikke ønsker at verden skal se hva som skjer».

Det er ikke første gang tilgangen til internett blir begrenset på øyen. Myndighetene gjorde det samme i november i fjor i et forsøkt på å stanse gruppen Movimiento San Isidro som demonstrerte for kunstnerisk frihet i Havanna.