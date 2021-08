Brasils høyesterett beordrer etterforskning av president Bolsonaro

En dommer i Brasils høyesterett beordrer etterforskning av president Jair Bolsonaro for angrep mot landets valgsystem.

Brasils høyesterett beordrer etterforskning av president Jair Bolsonaro over hans angrep på landets valgsystem. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB-AFP

Kjennelsen kommer etter at Bolsonaro har trappet opp sitt langvarige angrep mot landets valgsystem, uten å legge fram bevis for påstandene om valgfusk.

Bolsonaro har tatt til orde for at man gjennomgår hele det elektriske valgsystemet og at det lages papirkopier av hver eneste stemme. Dette for at man skal kunne kontrollregne stemmer ved eventuell mistanke om juks, ifølge Bolsonaro. Om dette ikke skjer, har han sagt at valget kan bli avlyst.

Tilhengere av presidenten demonstrerte i helgen flere steder i landet for å støtte kravet om endringer i valgsystemet.

Ifølge en gruppe nåværende og tidligere høyesterettsdommere som tjenestegjør i valgmyndigheten TSE, er det ikke dokumentert noen tilfeller av valgfusk siden det elektroniske systemet ble innført i 1996.

De mener også at stemmesedler i papir er mindre trygge enn elektroniske og at risikoen for juks vil bli større og ikke mindre om stemmegivningen gjøres på papir.

Bolsonaros kritikere mener at han, i likhet med USAs tidligere president Donald Trump, ønsker å så tvil blant folket i tilfelle han skulle tape valget.