På mandag vil en fullstendig solformørkelse gå over USA for første gang på 99 år, og Charleston vil være den siste byen som får oppleve den.

Innbyggerne i den historiske byen Charleston i South Carolina gjør seg klar til å ta imot solformørkelsen og tusener av tilreisende.

– Det har vært galskap siden fredag kveld. Dette blir mest sannsynlig vår travleste helg i hele året, sier bareier Chaz Wendell.

– Vi er veldig spent, sier Brandy Mullins, som flyttet til byen for seks uker siden.

Det britiske ekteparet Nick Willder, 59, og Sarah Boylan, 60, planla sin to uker lange ferie i sørstatene slik at de så de ville ende opp i Charleston i tide til solformørkelsen. Dette er deres tredje forsøk på å se en fullstendig solformørkelse. Tidligere forsøk i England og Kina regnet bort, forteller Willder.

Været kan legge en demper på stemningen også i Charleston. Værmeldingen viser overskyet og spredt torden når solformørkelsen er over byen.

Solformørkelsen vil bevege seg diagonalt over USA fra nordvest til sørøst, og vil begynne i Oregon klokken 9.05, med total solformørkelse 75 minutter senere. Delstaten forventer en million tilreisende mandag.

Omtrent 12 millioner mennesker i 14 delstater vil kunne oppleve total solformørkelse, og mange millioner flere vil kunne se en begrenset formørkelse, ifølge American Astronomical Society.

I South Carolina er det ventet det opp mot ti millioner besøkende. I Charleston stenger noen lokale etater for å begrense antall arbeidere som kjører under formørkelsen. I tillegg har nødetatene ekstra personell på vakt for å håndtere folkemengdene, melder lokalavisen the Post and Courier.