I løpet av sine første 15 år har Facebook tatt store steg for å oppfylle drømmen om å binde verden sammen. Men det har også blitt noen grove feilsteg.

Mandag er det nøyaktig 15 år siden en ung Mark Zuckerberg grunnla Facebook på studenthjemmet hvor han bodde ved Harvard-universitetet. «Babyen» fra 2004 har blitt tenåring, men har også fått kjenne på voksne utfordringer som å måtte stå til rette for det man gjør og måtte manøvrere i en verden der ikke alle har gode hensikter.

Zuckerbergs uttalte drøm er å knytte hele verden sammen, og det er ikke til å stikke under stol at han har hatt fantastisk suksess. Det sosiale nettstedet har 2,3 milliarder månedlige brukere som deler stort og smått, skaffer seg informasjon og knytte nye forbindelser.

– Enormt ansvar

Men selskapet har også fått kraftig kritikk for å ha vært mer opptatt av vekst enn å beskytte brukerne mot svindel, mobbing, desinformasjon, propaganda og krenking av personvernet.

– Dette er et veldig mektig selskap som har laget et avhengighetsskapende produkt mange støtter seg til. Med det følger et enormt ansvar, sier analytiker Josh Bernoff.

I fjor opplevde Facebook flere skandaler knyttet til håndtering og manglende beskyttelse av brukernes data og personvern. Mange er også bekymret for at nettverkene på Facebook manipuleres av utenlandske interesser i politisk øyemed.

Selskapet blir også gått nærmere etter i sømmene for å sjekke hvordan det samler inn enorme mengder personlige opplysninger fra brukerne og deler disse med partnere som bruker det til å målrette reklame.

– Etter utfordringene i 2018 skrytes ikke selskapet lenger opp i skyene for sin innovasjon. Hvert steg de tar, granskes og kritiseres. Som 15-åring forventes det at Facebook modnes. Det er ikke lenger bare et oppstartsselskap, sier senioranalytiker Debra Aho Williamson i eMarketer.

Forsvarte forretningsmodellen

Bare Google har større reklameinntekter enn Facebook. Mandagens jubilant står også bak Messenger, Instagram og WhatsApp, som alle er blant de største nettjenestene og appene i verden, med milliarder av brukere.

Zuckerberg selv tok nylig forretningsmodellen i forsvar nok en gang og sa selskapet målretter reklame basert på hva de vet om brukerne. Det er derfor de ikke trenger å betale for å være en del av nettsamfunnet.

Bernoff oppfatter dette som et forsøk på å fremstille det som om Facebook er her for å hjelpe folk og derfor er til å stole på.

– Kapitalismen har lært oss at når selskaper blir veldig mektige og sier de gjør det som er best for deg, må vi holde enda bedre øye med dem.

Trues av stemmestyring

Men selv skandaler som tilsynelatende kommer som perler på en snor og gjentatte spådommer om Facebooks død, er det ikke noe som tyder på at nettsamfunnet kommer til å forsvinne med det første.

En utvikling der kontakten med nettet i større grad blir stemmestyrt, kan imidlertid true Facebooks eksistens.

– Etter hvert som folk endrer måten de forholder seg til verden på, er det ingen garanti for at det er noen plass for Facebook, sier Bernoff. Han er usikker på om selskapet er rustet for veksten i bruk av såkalte smarthøyttalere som Google Home og Amazons Alexa.

Williamson i eMarketer mener Facebook kan bli tvunget til å endre strategi etter hvert som de kjente markedene blir mettet. Nesten halvparten av verdens internettbrukere er allerede på Facebook – men fortsatt er store deler av planeten «hvite felter» på kartet for giganten.

– Facebook må prioritere internasjonal vekst høyere i årene som kommer, sier analytikeren.