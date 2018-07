I forrige uke marsjerte innbyggere i Quetta til minne om den pakistanske politikeren Siraj Khan Raisani, som ble drept i selvmordsangrepet mot et valgarrangement i Mastung for knapt to uker siden. På valgdagen rammet volden igjen. Foto: Arshad Butt / AP / NTB scanpix

Selvmordsangrep ved valglokale i Pakistan - minst 28 drept

Til tross for massivt vakthold greide pakistanske myndigheter ikke å hindre et blodig selvmordsangrep ved et valglokale i byen Quetta på selveste valgdagen.