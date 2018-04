BEHANDLES: Helsepersonell behandlet i helgen barn som kan ha blitt utsatt for et angrep med kjemiske våpen i Douma i Syria. FOTO: AP

Vesten jager bevis på kjemisk angrep

Etter flere dagers opphetet debatt sier Frankrike nå at den syriske regjeringshæren beviselig brukte klorgass under et angrep lørdag. Lik blir forsøkt smuglet ut av landet for å teste om også nervegass ble brukt.