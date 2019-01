Storbritannia skal forlate EU, slo statsminister Theresa May fast i en ordveksling med Labour-leder Jeremy Corbyn i forkant av mistillitsvoteringen.

– Folkeavstemningen ble holdt i 2016, og den slo fast at Storbritannia skal forlate EU, sa May i en debatt i Parlamentet onsdag ettermiddag.

– Alle tidligere statsministre som har blitt stilt overfor et nederlag som det vi hadde i går, hadde gått av, sa Corbyn til May.

Labour står bak mistillitsforslaget som de folkevalgte i Underhuset skal stemme over onsdag kveld.

May slo tilbake med å anklage Corbyn for å være uklar på hva han vil gjøre i brexitspørsmålet dersom Labour skulle få makten.

– Det vi vil gjøre etter gårsdagens tap, er å lytte til ledermøtene i Parlamentet for å se hva vi skal gjøre for å få den støtte som trengs, sa May.

May ser ut til fortsatt å ha støtte fra det konservative partiet, noe som betyr at det er ventet at hun overlever mistillitsvoteringen.

Hvis May beholder makten, må hun senest mandag orientere Parlamentet om hvordan regjeringen skal gå videre med utmeldelsen fra EU. En talsmann for May sier til Reuters at hun fortsatt regner med at landet forlater EU 29. mars.

Andre scenarioer har også tegnet seg, blant dem en endret avtale med EU, eller uttredelse fra EU uten avtale.

Samtidig har 71 Labour-medlemmer i Parlamentet og som er tilhengere av ny brexit-folkeavstemning, oppfordret Corbyn til å støtte deres krav om å holde ny folkeavstemning om brexit.