Storbritannias statsminister Theresa May gikk som ventet seirende ut av tillitsvoteringen i Underhuset.

May sier hun er skuffet over at Labour onsdag ikke har villet delta i samtaler om veien videre for å forlate EU.

– Vår dør står åpen, sa May i en kort tale etter å ha overlevd tillitsvoteringen i Underhuset onsdag kveld.

I timene etter avstemningen har May hatt samtaler med blant andre Liberaldemokratene og skotske SNP.

Statsministeren oppfordrer de ulike partiene i Parlamentet om å legge egeninteressene til side og samarbeide for å realisere brexit. Et stort flertall i Underhuset stemte tirsdag nei til brexit-avtalen som May har framforhandlet sammen med EU.

Beholdt makten

325 av de folkevalgte stemte onsdag for å beholde statsministeren og hennes regjering, mens 306 stemte for å felle henne.

Labours partileder Jeremy Corbyn fremmet mistillitsforslaget da et massivt flertall i Underhuset tirsdag kveld stemte ned brexitavtalen May har forhandlet fram med EU.

Mange av Mays egne partifeller var blant dem som stemte mot avtalen. Men de konservative er lite lystne på nyvalg og sluttet derfor opp om statsministeren i tillitsvoteringen.

Vil ha sonderinger

May fikk dessuten støtte av det nordiske unionistpartiet DUP, som de konservative er avhengige av for å ha flertall.

Statsministeren sa etter avstemningen at hun ønsket å starte sonderinger om brexit med andre partiledere allerede samme kveld.

– Jeg tar ikke lett på dette ansvaret, og regjeringen min vil fortsette sitt arbeid for å øke vår velstand, garantere vår sikkerhet og styrke vår union. Og ja, vi vil også fortsette å arbeide for å levere på det høytidelige løftet vi har gitt dette landets folk, om å stå ved resultatet av folkeavstemningen og forlate EU, sa May, som foreslo en serie møter mellom ledende parlamentarikere og representanter fra regjeringen i løpet av de kommende dagene.

Opposisjonens krav

– Jeg vil invitere lederne for de parlamentariske gruppene til å møte meg individuelt, sa hun og la vekt på at hun ønsket løsninger som kan få støtte både i EU og i Underhuset.

– Jeg er klar til å samarbeide med ethvert medlem av dette huset for å levere på brexit og sikre at Underhuset beholder det britiske folkets tillit, slo hun fast.

Corbyn sa i sin første kommentar at han bare var åpen for samtaler hvis May går med på å utelukke muligheten for en brexit uten avtale.

Ian Blackford i det skotske nasjonalistpartiet SNP gjentok sitt krav om en utsettelse av brexit, slik at det kan gjennomføres en ny folkeavstemning.