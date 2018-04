NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter aksjonen hvor tre NATO-land angrep mål i Syria knyttet til produksjon og oppbevaring av kjemiske våpen.

– Jeg støtter handlingene til USA, Frankrike og Storbritannia mot det syriske regimes anlegg for kjemiske våpen, sier Stoltenberg i en uttalelse.

Må stilles til ansvar

Han mener angrepet vil redusere regimets mulighet til å «ytterligere angripe folket i Syria med kjemiske våpen».

– Nato har konsekvent fordømt Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale avtaler og normer. Bruken av kjemiske våpen er uakseptabelt, og de som står bak må stilles til ansvar, sier Stoltenberg.

Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Danmark støtter

Den danske regjeringen erklærer sin støtte til det vestlige angrepet mot Syria.

– I krig er det regler, og de har Assad satt grovt til side i Douma. Det skal det internasjonale samfunnet reagere på, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemelding lørdag morgen.

Han viser til det antatte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus sist helg, som USA, Storbritannia og Frankrike har anklaget regimet til president Bashar al-Assad for å stå bak.

Han krever også at russiske myndigheter må ta klart avstand fra regimets handling, og sier at de må ta sitt ansvar i Syria alvorlig.

Russland har hevdet at det ikke har funnet sted noe kjemisk angrep i den tidligere opprørskontrollerte byen rett utenfor Damaskus. Forsvarsdepartementet i Moskva har dessuten hevdet at angrepet var iscenesatt av Storbritannia og det opposisjonsvennlige sivilforsvaret Hvite hjelmer.

En passende reaksjon

Tyrkia kaller angrepet mot Syria for «en passende reaksjon på det kjemiske angrepet» i Douma.

Det tyrkiske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at USA, Storbritannia og Frankrikes angrep har lettet menneskehetens samvittighet.

– Vi ønsker denne operasjonen velkommen, som har lettet menneskehetens samvittighet etter angrepet i Douma, som man har en sterk mistanke om at ble utført at regimet, skriver departementet.

Det fremholder også at det er viktig at verdenssamfunnet sikrer at slike angrep ikke kan skje ustraffet.

Salvatore Di Nolfi / TT NYHETSBYRÅN

Ber om beherskelse i Syria

I kjølvannet av angrepet i Syria ber FNs generalsekretær António Guterres medlemslandene om å vise tilbakeholdenhet og ikke bidra til å eskalere situasjonen.

– Jeg oppfordrer alle medlemsland til å vise tilbakeholdenhet under disse farlige forholdene og til å unngå enhver handling som kan eskalere situasjonen og øke lidelsene til det syriske folket, sier Guterres i en pressemelding.

Han tar ikke direkte stilling til angrepet fra USA, Frankrike og Storbritannias mot anlegg i Syria, men understreker at alle FNs medlemsland er «forpliktet til å følge internasjonal lov».

– Sikkerhetsrådet har hovedansvaret for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Jeg ber medlemslandene i Sikkerhetsrådet om å samle seg og ta det ansvaret, sier Guterres.

Han understreker også at enhver bruk av kjemiske våpen er «forferdelig».