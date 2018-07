Fire av guttene er nå ute av grotten i Thailand, sier lederen av redningsaksjonen. Redningsoperasjonen tar nå en pause, neste fase skal etter planen begynne mandag.

– Neste fase av operasjonen starter om 10 til 20 timer, opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn, som også leder redningsoperasjonen, på en pressekonferanse sent søndag kveld lokal tid.

Grunnen til at aksjonen er satt på vent er at redningsmannskapet har gått tom for oksygen, melder Guardian.

Ifølge BBC anslås det at redningsaksjonen skal gjenopprettes mandag klokken 08 lokal tid, nå er klokken litt over 22 i Thailand.

Friskeste reddet først

Flere nyhetsbyråer meldte først at det var seks gutter som var reddet, men dette tallet ble rettet til fire på pressekonferansen.

Guvernøren sa videre at han har møtt de fire guttene som til nå er reddet ut, og at de alle synes å være i god form. De er alle sendt til sykehus for omfattende legesjekk.

Narongsak ville imidlertid ikke opplyse om hvem av guttene som er reddet, men sa at det var de som hadde best helsetilstand som ble reddet først.

LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Dykket i en kilometer

I følge en av redningsarbeiderne som avisen The Guardian har snakket med, har vannstanden inne i grotten sunket så mye at det er mulig for guttene å ta seg fram til fots flere steder i stedet for å måtte svømme eller dykke.

Guvernør Narongsak fortalte på pressekonferansen at guttene hadde måttet dykke i til sammen 1 kilometer, og at den første av dem kom ut av grotten klokka 17.40 lokal tid.

Redningsaksjonen har så langt gått langt bedre og raskere enn først antatt. Operasjonen begynte søndag morgen lokal tid. Da hadde de tolv guttene i alderen 11 til 16 år og treneren deres på 25 år vært innesperret inne i grotten i 15 dager.

TT NYHETSBYRÅN

Til sykehus

Flere ambulanser er på plass og har kjørt guttene til sykehus for legesjekk etter hvert som de kom seg ut i friluft.

De to første som kom ut, skal ha tatt seg til et feltsykehus nær grotten for egen maskin, før de ble fløyet til sykehuset Chiangrai Prachanukroh, der det er satt av store ressurser til å behandle guttene.

Redningsarbeiderne benytter seg av de gunstige værforholdene, men det er likevel en kamp mot klokka.

Det har for det meste vært oppholdsvær søndag, og det har ført til at vannstanden har sunket. Men det er meldt nedbør igjen fra mandag av lokal tid.

Spente foreldre

Før redningsoperasjonen begynte, sperret politiet av et stort område rundt inngangen slik at redningsmannskapene kunne jobbe uforstyrret.

En hel verden har fulgt grottedramaet, og det er et stort antall pressefolk på stedet. Også mange pårørende til de 13 har samlet seg ved grotten, og da nyheten kom om at de første guttene var ute, spredte det seg en lettet stemning