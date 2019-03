Australske luftfartsmyndigheter suspenderer all trafikk med Boeing 737 MAX 8-fly til og fra Australia som følge av flystyrten i Etiopia.

Suspensjonen er midlertidig mens luftfartsmyndighetene i landet avventer flere opplysninger om årsaken til flystyrten søndag.

– Dette er en midlertidig suspensjon mens vi avventer mer informasjon om sikkerhetsrisikoen ved fortsatt å fly Boeing 737 MAX til og fra Australia, uttaler direktør Shane Carmody i det australske luftfartstilsynet i en uttalelse.

Bergenser savnet etter styrten

Han beklager ulempene reisende måtte bli påført som følge av suspensjonen, men sier sikkerheten må komme først.

Også flere andre land og flyselskaper har midlertidig stanset alle flyginger med denne flytypen, deriblant Kina og Singapore. Tirsdag formiddag offentliggjorde også det sørkoreanske flyselskapet Eastar Jet at også de ville stanse midlertidig bruken av sine to fly.

Norwegian, som har 18 fly av denne typen, lar alle sine 737 MAX 8-maskiner fly som normalt.

157 mennesker omkom i ulykken søndag. Karoline Aadland fra Bergen er savnet og fryktet omkommet etter styrten.

Boeing oppdaterer programvaren på MAX-flyene

Boeing vil oppdatere programvaren på 737 MAX 8-flyene etter ulykken i Etiopia. Beskjeden kom kort etter at USAs luftfartstilsyn krevde endringer seinest i april.

Luftfartstilsyn FAA krever at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at flyet steiler, men mener ikke at situasjonen er så kritisk at flyene bør settes på bakken.

Siden Ethiopian Airlines' Boeing 737 MAX 8-maskin styrtet på vei til Nairobi søndag med 157 mennesker om bord, har en rekke land og flyselskaper satt sine MAX-fly på bakken inntil videre.

Singapore la ned forbud mot flyet i sitt luftrom, og Kina har gitt beskjed til alle landets flyselskaper som har slike fly, om å la dem stå inntil videre. Det samme har Indonesia.

Flygere nekter å fly

Ethiopian Airlines selv har tatt de fire gjenværende flyene de har av MAX-typen ut av trafikk, og en lang rekke andre selskaper har også gjort det, blant dem Royal Air Maroc, Aeromexico, Gol Airlines i Brasil og sørafrikanske Comair.

Flygerne i Aerolineas Argentinas nekter å fly den til årsaken til ulykken i Etiopia er avklart.

Norwegian, som har 18 fly av MAX-typen og 90 i bestilling, har imidlertid ingen planer om å la være å bruke flytypen, og det har heller ikke TUI, som blant annet bruker den på ruter til Kanariøyene.

Ulykken var den andre på fire måneder for den flunkende nye flymodellen. På samme måte som med et Lion Air-fly i Indonesia i oktober, der 189 mennesker omkom, meldte piloten om problemer under oppstigningen, og flyet styrtet få minutter etter avgang.