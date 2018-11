Lion Air-flyet som styrtet med 189 mennesker om bord i oktober, skulle aldri ha lettet, mener indonesiske myndigheter.

Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 8-flyet, en modell som er blant verdens mest avanserte, rakk bare å være i luften i 13 minutter etter avgang fra Jakarta før det styrtet 29. oktober.

Flyet hadde imidlertid problemer også under den foregående turen fra Denpasar til Jakarta, og skulle blitt stående på bakken, slår det indonesiske luftfartstilsynet fast i sin foreløpige rapport om ulykken.

– Under flyturen fra Denpasar til Jakarta, opplevde flyet et teknisk problem, men piloten valgte å fortsette, sa Nurcahyo Utomo, sjef for det indonesiske luftfartstilsynet under en pressekonferanse i forbindelse med rapporten.

– Etter vår mening var ikke flyet lengre flygedyktig, og det skulle aldri ha tatt av fra Jakarta.

Desperat kamp

Flyets ferdskriver og taleregistrator viser at pilotene kjempet for å holde kontroll på flyet helt fra da det lettet til da det styrtet i sjøen utenfor øyen Java.

Mye tyder på at det var det nye datastyrte systemet Boeing installerte på det nye 737-flyet som skapte problemer. Systemet, en såkalt AOA-sensor, skulle hindre at flyets nese pekte oppover slik at flyet tapte fart og mistet det aerodynamiske løftet fra vingene, men tvang i stedet nesen ned på grunn av at systemet mottok uriktige sensoravlesninger.

Dette skal ha skjedd mer enn 20 ganger på de elleve minuttene flyet var i luften. Pilotene klarte igjen og igjen å rette nesen opp, før de til slutt mistet kontroll og styrtet. De 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet i ulykken.

Ingen endelig konklusjon

Det indonesiske luftfartstilsynet etterlyser også bedre sikkerhetskultur og bedre dokumentasjon av vedlikeholdsarbeidet fra lavprisselskapet Lion Air, som opererte ulykkesflyet.

Etterforskerne merker seg blant annet at selskapet fortsatte å bruke Boeing-flyet til tross for at det flere ganger hadde mislyktes i å reparere et problem med hastighetsmåleren.

Den innledende rapporten gir imidlertid ingen endelig konklusjon om hva som var årsaken til at flyet gikk ned, og fortsatt er mye uavklart etter styrten. Blant annet har etterforskerne ennå ikke gjenvunnet opptakene fra kabinen som kan gi flere svar på pilotenes handlinger og om de fulgte de riktige prosedyrene.

Den endelige rapporten legges fram først neste år.

– Fortsatt trygt

I mellomtiden forsikrer flyprodusenten Boeing om at deres 737 MAX-fly er like trygge som alle andre fly tross den indonesiske dødsulykken.

I en kommentar til nyhetsbyrået AP skriver de at den foreløpige indonesiske rapporten viser til handlinger fra flybesetningen som førte til styrten.

I tillegg merker de seg at Lion Airs vedlikeholdsarbeid og sikkerhetsprosedyrer ikke greide å reparere gjentakende problemer med flyet. De viser også til ufullstendige data om installasjonen og kalibreringen av det såkalte AOA-systemet.

Boeing, som står overfor flere søksmål fra de etterlatte etter de som døde i ulykken, understreker videre at de samarbeider med etterforskerne.