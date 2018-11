Tusenvis av Marseilles bygninger er i så dårlig stand at de risikerer å rase sammen. Åtte personer fryktes omkommet etter at to bygninger kollapset mandag.

De to bygningene på fem og seks etasjer raste sammen helt uten forvarsel i morgentimene mandag. Tirsdag var fire personer funnet omkommet i ruinene, men ytterligere fire er savnet og fryktes omkommet.

Franske myndigheter varsler nå at de vil inspisere alle bygninger som antas å være uegnet som boliger i byen. Mange av dem ligger i fattige bydeler.

Innenriksminister Chrisophe Castaner sier han har gitt ordre om at myndighetene skal gå fra bygning til bygning hvorpå det skal iverksettes et ambisiøst program for å sikre trygge boligforhold.

AP / NTB scanpix

– Visste om problemet

– Nesten 6000 bygninger er identifisert i faresonen, sier Castaner, som kaller situasjonen for uakseptabel. De aktuelle bygningene rommer om lag 44.000 boliger.

Ifølge innbyggere i Marseille har myndighetene i byen lenge vært klar over problemet, men de skal ha gjort lite for å forbedre situasjonen.

– Alle visste om problemene med de to sammenraste bygningene, sier Patrick Lacoste, talsmann for en lokal boligaksjonsgruppe.

Håper fortsatt

Tirsdag fortsatte letearbeidet etter flere ofre. Over 120 redningsarbeidere er satt inn for å flytte på ruinene stein for stein.

– Vi håper fortsatt, selv om håpet er i ferd med å svinne. Det kan fortsatt være luftlommer, sier en redningsarbeider.

En bil ble klemt helt flat da bygningene raste sammen, noe som viser at kollapsen skjedde svært raskt og med voldsom kraft.

Hva som har utløst den plutselige kollapsen er foreløpig ikke kjent. Boligmyndighetene i Marseille tror ifølge AFP at kraftig regn kan ha spilt en rolle.

Myndighetene i Marseille påbegynte en omfattende oppgraderingsplan for sentrum av byen i 2011. Fire år seinere ble det imidlertid fastslått i en rapport at om lag 100.000 av Marseilles innbyggere fortsatt bodde i boliger som var farlige for helse og sikkerhet.