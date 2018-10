Forhandlingene mellom EU og Storbritannia om en skilsmisseavtale er kastet ut i full krise etter mislykkede hastemøter søndag.

Forhandlingene er nå stanset fram til EUs toppmøte førstkommende onsdag. Det får NTB bekreftet fra flere sentralt plasserte kilder på EU-siden.

Stansen betyr at det ikke vil bli holdt noen nye forhandlingsmøter mellom EU og Storbritannia før toppmøtet. Det vil heller ikke bli publisert nye avtaleutkast før toppmøtet, slik EU hadde planlagt å gjøre.

Et forberedende møte med utsendinger fra EUs medlemsland som var planlagt mandag kveld, er dessuten avlyst.

Hastemøte i Brussel

Forhandlingskrisen kommer etter at Storbritannias brexitminister Dominic Raab søndag hastet av gårde til Brussel for å holde ekstraordinære samtaler ansikt til ansikt med EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

Ambassadørene fra EUs medlemsland ble innkalt til møte umiddelbart etterpå. Der ble de brifet av Barniers nestkommanderende Sabine Weyand, som kunne fortelle at det fortsatt ikke er enighet om skilsmisseavtalen.

Både EU-siden og britisk side bekrefter etter søndagens møter at det fortsatt er spørsmålet om irskegrensa som skaper problemer i samtalene.

Skal brife EU-lederne

Barnier selv skriver på Twitter at han vil oppdatere stats- og regjeringssjefene om status i samtalene når han deltar på EU-toppmøtet onsdag kveld.

Det er også ventet at den britiske regjeringen snarlig vil samles for å diskutere situasjonen, kanskje allerede mandag formiddag.

En talsperson for den britiske regjeringen uttaler søndag kveld at Storbritannia «fortsatt er innstilt på å gjøre framskritt» på toppmøtet.

Politisk press

Bakteppet er en situasjon der statsminister Theresa May og hennes konservative regjering er under voldsomt politisk press på hjemmebane.

Statsministeren risikerer opprør i Parlamentet, der både konservative brexitforkjempere og nordirske unionister frykter at regjeringen skal gå altfor langt i å bøye seg for EUs krav.

Storbritannias forrige brexitminister David Davis, som trakk seg i protest mot Mays brexitstrategi, skriver i avisa The Sunday Times at de siste planene hennes for å oppnå enighet, er «fullstendig uakseptable». Han oppfordrer regjeringsmedlemmene til å vise sin «kollektive styrke» og stoppe henne.

Samtidig truer det nordirske unionistpartiet DUP med å trekke sin støtte til toryregjeringen, som er avhengig av DUPs stemmer for å ha flertall i Parlamentet.