Britiske medier: Statsråder vil be Boris Johnson om å gå av

Flere sittende statsråder i den britiske regjeringen vil onsdag kveld be statsminister Boris Johnson om å gå av, ifølge BBC og Sky News.

Flere av statsrådene i den britiske regjeringen vil onsdag kveld be Boris Johnson om å gå av, melder britiske medier.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Blant dem som angivelig vil troppe opp i statsministerboligen for å be Johnson om å trekke seg, er nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi, ifølge BBC.

Zahawi overtok tirsdag posten etter Rishi Sunak, som trakk seg med henvisning til at han ikke lenger hadde tillit til Johnson.

Handelsminister Anne-Marie Trevelyan har alt ankommet Downing street nr. 10, og det samme har transportminister Grant Shapps.

Næringsminister Kwasi Kwarteng er også blant statsrådene som vil be Boris Johnson om å trekke seg som statsminister, og det samme er Nord-Irland-minister Brandon Lewis og innenriksminister Priti Patel, ifølge Sky News.

På plass i Downing street er også toryenes såkalte sjefinnpisker Chris Heaton-Harris, som har ansvaret for å sikre at partiets representanter i Underhuset følger regjeringens og statsministerens linje.

Masseflukt

Over 30 statssekretærer og andre ansatte i regjeringsapparatet varslet onsdag at de hadde mistet tilliten til statsministeren og derfor trakk seg fra sine poster, slik også Sunak og helseminister Sajid Javid gjorde tirsdag.

– Et lag er så godt som sin kaptein, sa Javid i sin avskjedstale i Underhuset onsdag.

– På et tidspunkt må du bare si at nok er nok. Problemene starter på toppen og det kommer ikke til å endre seg, sa han.

Nekter

Johnson selv avviste tidligere onsdag at han akter å trekke seg, og hevdet under den ukentlige spørretimen i Underhuset at han så langt hadde hatt «en fortreffelig» uke.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa Johnson.

Han avviste også at det vil bli utlyst nyvalg.

– La meg være helt klar, jeg ser overhodet ingen grunn til å holde valg nå, sa han.

– Tvert imot, det vi behøver er en stabil regjering, at vi elsker hverandre som konservative og at vi fortsetter med det vi skal gjøre, la Johnson til.

To mulige utfall

Ifølge BBC, som viser til regjeringskilder, er det nå to mulige utfall av den politiske krisen.

Boris Johnson kan etterkomme kravet fra statsrådene og kunngjøre at han trekker seg. Da går startskuddet i jakten på en ny leder, der flere ledende toryer – blant dem Sunak og Javid – alt har meldt seg på.

Dersom han avviser kravet, kommer trolig flere statsråder til å vende ham ryggen og forlate regjeringen.

Deretter vil det være opp til en komité i partiet å avgjøre om reglene skal endres, slik at det kan fremmes et nytt mistillitsforslag mot statsministeren.

Regelendring

Johnson overlevde et slikt mistillitsvotering i juni, der over 40 prosent av toryene i Underhuset stemte for å avsette ham.

Dagens regler fastslår at det da ikke kan fremmes et nytt mistillitsforslag før det har gått et år, men en regelendring kan endre dette.

Få tror at Boris Johnson vil overleve en ny slik mistillitsvotering i partiet.