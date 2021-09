Kongolesisk professor: – Ebola er beseiret

Verden har vunnet over ebolaviruset, fastslår professoren som oppdaget viruset for over 40 år siden.

En helsearbeider forbereder ebola-vaksinasjon i Alakro, et slumområde i Elfenbenskysten der det første ebola-tilfellet ble oppdaget.

NTB-AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Under en seremoni i Kongos hovedstad Kinshasa fredag sa professor i virologi Jacques Muyembe (79) at nye vaksiner og medisiner har brakt sykdommen under kontroll.

– I 40 år har jeg vært vitne til og spilt en rolle i kampen mot denne forferdelige og dødelige sykdommen, og i dag kan jeg si: Den er beseiret, den kan forebygges og kan helbredes, sa Muyembe.

– Jeg er den lykkeligste av alle kongolesere, føyde professoren til.

Seremonien markerte at en ny medisinsk behandling, Ebanga, er ute på markedet. Medisinen ble godkjent av USAs legemiddelverk FDA i desember i fjor.