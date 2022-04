Seks drept og mange såret i Sacramento

Seks mennesker er bekreftet drept og minst ni er såret etter skyting i sentrum av Sacramento i California, opplyser politiet.

Sentrum av Sacramento er sperret av etter at en mann i en bil skjøt og drepte minst seks mennesker utenfor en restaurant natt til søndag.

NTB

Skytingen fant sted natt til søndag, og en video delt i sosiale medier viser folk som løper i gaten med lyden av skudd i bakgrunnen.

Ifølge BNO News åpnet en mann i en bil ild mot mennesker utenfor en restaurant i sentrum av byen, rett etter at barene i området hadde stengt.

Ifølge vitner benyttet han et automatvåpen og skal ha avfyrt over 50 skudd.

Gjerningsmannen skal ha flyktet fra stedet, og politiet har ikke meldt om pågripelser.

Nattens masseskyting er den siste i rekken i USA, der anslagsvis 40.000 mennesker blir drept med skytevåpen hvert eneste år, selvmord inkludert, ifølge Gun Violence Archive.

Lovene som regulerer retten til å eie og bære skytevåpen, er liberale, til tross for at et flertall av USAs innbyggere ifølge meningsmålinger ønsker strengere kontroll.

Tre av fire drap i USA blir begått med skytevåpen, og det selges årlig et stort antall skytevåpen.

I 2020 ble det solgt over 23 millioner skytevåpen i USA, noe som var rekord. I fjor ble det solgt ytterligere 20 millioner våpen, ifølge Small Arms Analytics.