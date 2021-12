Aftonbladet: Mann stjal kunstgjødsel fra bonde for å bygge bombe

En 25 år gammel mann med nynazistiske koblinger i Sverige er mistenkt for å ha stjålet kunstgjødsel fra en bonde for å bygge en bombe, ifølge Aftonbladet.

NTB

25-åringen ble pågrepet natt til 4. november da Sveriges nasjonale innsatsstyrke slo til mot mannens bolig.

Det har siden pågått en intens etterforskning. Ifølge Aftonbladet har mannen koblinger til Nordiske motstandsbevegelsen (NMR), en nynazistisk organisasjon som er aktiv i alle de nordiske landene. Avisen skriver også at politiet fra begynnelsen har mistenkt mannen for å ha planlagt et terrorangrep.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) vil imidlertid ikke kommentere Aftonbladets opplysninger om at mannen siden slutten av august 2020 har forberedt et bombeangrep i en bygning på et avsidesliggende gårdsbruk i Falköping, og at han i smug har stjålet sekker med kunstgjødsel fra en bonde.

Det eneste påtalemyndigheten vil bekrefte, er at mannen er mistenkt for å ha planlagt et angrep med en eller flere sprenglegemer.

Statsadvokat Hans-Jörgen Hanström sier til avisen at det fantes så mye materiell å lage bomber av at de ikke kunne risikere at mannen «løp linen ut».

– Sikkerhetspolitiet og politiet skal både forebygge og forhindre kriminalitet, og vi følte at vi var tvunget til å gjøre noe, og det gjorde vi, sier Hanström til avisen.

Bomben som gikk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011, hadde Anders Behring Breivik laget av store mengder kunstgjødsel.