Østerrike har godkjent «lockdown» for uvaksinerte

Fra og med mandag må uvaksinerte østerrikere holde seg hjemme med mindre de skal på jobb, til legen eller på butikken, bestemte landets regjering søndag.

Østerrike sliter med høye smittetall og har derfor bestemt at landets uvaksinerte må holde seg hjemme fra og med mandag. Statsminister Alexander Schallenberg sier avgjørelsen ikke har vært enkel. Foto: Johanna Geron / AP /NTB

NTB-DPA

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Den nasjonale nedstengningen for uvaksinerte ble varslet av statsminister Alexander Schallenberg på et pressemøte fredag. Søndag ble den godkjent av regjeringen.

Nedstengningen trer i kraft mandag og innebærer at uvaksinerte kun får forlate hjemmene sine hvis de skal på jobb, til legen eller handle nødvendige varer. Det er også tillatt å gå ut for å trekke frisk luft.

Barn under 12 år er unntatt fra reglene.

Kan få bøter

Regjeringen har også bestemt at det vil bli utført tilfeldige kontroller for å sjekke at reglene blir fulgt. Regelbrudd kan bli straffet med bøter opp til 1.450 euro, tilsvarende nesten 14.500 norske kroner.

Statsminister Schallenberg har uttalt at landets delstater står fritt til å innføre enda strengere retningslinjer hvis det trengs.

Han sier at avgjørelsen om nedstengning for uvaksinerte ikke har vært lett.

– Med den vaksinasjonsgraden vi nå ser, vil vi bli fanget i en ond sirkel av nye smittetilfeller, sa Schallenberg søndag.

Stadige smitterekorder

Kun 65 prosent av landets befolkning er vaksinert. Samtidig settes det nye smitterekorder nesten daglig. Søndag ble det registrert over 13.000 nye smittetilfeller i landet.

De siste sju dagene har smittenivået ligget på 814,6 tilfeller per 100.000 innbyggere. Hvis man kun ser på uvaksinerte, er det tilsvarende tallet 1.400 per 100.000.

Nedstengningen vil i første omgang vare i ti dager og omfatter rundt to millioner innbyggere.