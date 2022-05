Sterke reaksjoner etter drap på Al Jazeera-journalist i Jenin

Drapet på palestinsk-amerikanske Shireen Abu Akleh vekker sterke reaksjoner. Journalisten ble drept under en israelsk aksjon på den okkuperte Vestbredden.

Al Jazeeras korrespondent i de palestinske områdene, Shireen Abu Akleh, ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i jenin på den okkuperte Vestbredden onsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Al Jazeera-reporter Shireen Abu Akleh ble drept og en annen journalist fra den palestinske avisen Al-Quds ble såret da israelske soldater skjøt mot dem under et raid i Jenin onsdag morgen, opplyser palestinske myndigheter.

– Shireen Abu Akleh ble drept av israelske soldater med kaldt blod. Dette er et sjokk for oss alle og et brudd på folkeretten, sier Al Jazeera i en uttalelse og fordømmer drapet.

De to journalistene var sammen med flere andre journalister på jobb for å dekke de israelske soldatenes raid i en flyktningleir da de ble skutt, bekrefter Al Jazeera. De to var iført skuddsikre vester og hjelmer merket med «PRESS».

51 år gamle Akleh ble truffet i hodet og fraktet til sykehus der hun ble erklært død. Kollegaen hennes Ali al-Samoudi ble såret i hendelsen.

– En henrettelse, sier Palestinas president Mahmoud Abbas.

Shireen Abu Akleh var en svært erfaren journalist og hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte palestinske områdene siden 1997.

Israel avviser

Israels statsminister Naftali Bennett sier i en uttalelse at det er «sannsynlig» at væpnede palestinere løsnet skuddene som drepte journalisten.

– Ifølge vår informasjon virker det som om at væpnede palestinere som skjøt vilkårlig på det tidspunktet, var ansvarlig for det ulykksalige dødsfallet til journalisten, sier Bennett.

Det israelske forsvaret hevder at personer inne i leiren skjøt og kastet bomber mot de israelske soldatene, som skjøt tilbake i selvforsvar.

Det israelske forsvaret offentliggjorde også en video av væpnede palestinere som avfyrte skudd og hevder at denne underbygger påstanden om at det var et av disse skuddene som drepte Akleh.

Journalistkollegaer samlet seg onsdag rundt båren til Al Jazeeras korrespondent i de okkuperte palestinske områdene, Shireen Abu Akleh, som ble drept under en israelsk militæraksjon mot en flyktningleir i Jenin.

Umulig

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem sendte straks etterforskere til stedet som fastslo hvor de væpnede palestinerne og journalistene befant seg da Akleh ble skutt i hodet. Dette ble dokumentert både med GPS-koordinater og oversiktsbilder fra luften.

– De demonstrerer at skytingen i videoen umulig kan ha vært de skuddene som traff Shireen Abu Akleh og hennes kollega, konkluderer B'Tselem.

Ali al-Samoudi avviser også at de ble beskutt av væpnede palestinere. En AFP-fotograf rapporterte at israelske styrker åpnet ild og at han deretter så Abu Akleh liggende på bakken. Ingen væpnede palestinere var ifølge nyhetsbyråets fotograf å se på det tidspunktet.

En palestinsk æresgarde bar onsdag båren med den drepte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh gjennom gatene i Nablus.

Wennesland fordømmer

Shireen Abu Akleh kom fra en kristen palestinsk familie i Betlehem og hadde jobbet for Al Jazeera i de israelskokkuperte palestinske områdene siden 1997. Drapet på henne vekker sterke reaksjoner.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, var blant de første til å fordømme drapet.

– Jeg fordømmer på det sterkeste drapet på Al Jazeeras reporter Shireen Abu Aqleh, som i dag morges ble skutt med skarp ammunisjon mens hun dekket de israelske sikkerhetsstyrkenes operasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden, tvitrer han.

Wennesland krever øyeblikkelig og uavhengig gransking av drapet, slik at de skyldige kan bli stilt til ansvar.

– Mediefolk skal aldri angripes, slår han fast.

Den palestinske journalisten Ali Samoudi ble såret i angrepet der kollegaen Shireen Abu Akleh ble drept. Her får han trøst av en kollega.

Huitfeldt opprørt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer også sterkt.

– Jeg er svært opprørt over drapet på Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh på Vestbredden. Angrep mot journalister er et økende problem og er et angrep på ytringsfrihet og demokrati, skriver hun på Twitter.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, er «forferdet» over drapet.

– Vi er forferdet over drapet på journalisten Shireen Abu Akleh mens hun dekket en israelsk militæroperasjon i Jenin i Palestina, tvitrer Bachelets kontor.

– Vi oppfordrer til uavhengig og transparent etterforskning av drapet på henne. Det må bli slutt på straffefriheten, heter det videre.

Bildet av Shireen Abu Akleh på storskjerm i Ramallah på den okkuperte Vestbredden etter drapet. «Farvel Shireen, Palestinas stemme», står det på arabisk over bildet.

EU fordømmer også drapet og kaller det uakseptabelt.

– Det må gjennomføres en grundig, uavhengig etterforskning for å klargjøre hva som skjedde og for å stille de skyldige til ansvar, sier EU-talsmann Peter Stano i en kommentar.

– Det er uakseptabelt å gjøre journalister som utfører jobben sin, til mål. Journalister som dekker konfliktsituasjoner, har krav på beskyttelse og sikkerhet, sier han.

Enorm respekt

USA krever også en åpen og uavhengig gransking av drapet på palestinsk-amerikanske Akleh.

– Vi oppfordrer begge sider til å delta i den etterforskningen så vi kan finne ut hvorfor dette skjedde, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield, som legger til at hun hadde «enorm respekt» for den drepte Al Jazeera-journalisten.

– Hennes død er et angrep på pressefriheten over alt, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.