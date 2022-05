Store demonstrasjoner for abortrettigheter i USA

Tusenvis av støttespillere for abortrettigheter i USA har møtt opp på demonstrasjoner over hele landet lørdag.

fullskjerm neste Demonstranter samlet seg foran Washington-monumentet lørdag for å markere sin støtte til abortrettigheter. 1 av 4 Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP / NTB

NTB

De landsomfattende demonstrasjonene er et svar på et lekket utkast til en uttalelse fra USAs høyesterett.

Det viser at det konservative flertallet av dommerne der vurderer å sette dommen i «Roe vs. Wade» til side. Dommen fra 1973 sikret adgang til abort over hele landet.

– Vi orker ikke flere angrep på abortrettighetene. Vi marsjerer i dag for å heve stemmen, klart og tydelig, heter det i en tweet fra Women's March, en av arrangørene bak lørdagens «Bans of Our Bodies»-demonstrasjoner.

Det var ventet demonstrasjoner i New York, Washington, Los Angeles, Austin og Chicago, samt hundrevis av mindre arrangementer over hele landet.

«Min kropp, mitt valg», «Beskytt muligheten til å velge», «Jeg er en kvinne, ikke en livmor», var noen av slagordene demonstrantene hadde skrevet på plakater.

I Washington samlet demonstrantene seg ved Washington-monumentet for å marsjere til høyesteretts-bygningen.

– Jeg synes kvinner skal ha rett til å bestemme selv over kropp og liv. Jeg tror ikke et forbud mot abort vil gjøre at folk slutter å ta aborter. Det vil bare gjøre det utrygt og risikere kvinners liv, sier demonstranten Caitlin Loehr til nyhetsbyrået AP.