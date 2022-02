Antydning om invasjon skal ha vært sarkasme

Forvirring etter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tale mandag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– De forteller oss at 16. februar vil være dagen invasjonen vil skje. Vi vil gjøre denne dagen til «Samholdsdagen», sa Zelenskyj i en kunngjøring til nasjonen mandag kveld, der han varslet flaggheising og synging av nasjonalsangen i morgentimene onsdag.

Den ukrainske presidenten gikk ikke nærmere inn på hvem «de» er, men amerikanske etterretningskilder har tidligere hevdet at det foreligger informasjon som tyder på en russisk invasjon av Ukraina onsdag.

Mandag kveld skriver Aftenposten at Zelenskyj ikke forutser et angrep på den datoen, men at det var et ironisk svar på spekulasjonene fra utenlandske medier, noe CNNs korrespondent skal ha fått bekreftet fra en av presidentens rådgivere.

Blant annet Bloomberg har sitert kontoret til den ukrainske presidenten – som var komiker før han slo seg på en politisk karriere – på at uttalelsen var en sarkastisk kommentar til spådommene om et nært forestående angrep, skriver E24.

På kanten av stupet

Mandag viste Storbritannias statsminister Boris Johnson til amerikanske etterretningskilder og sa at Europa «står på kanten av stupet».

Johnsons talsmann Max Blain ville derimot ikke svare på spørsmål om Storbritannia deler USAs oppfatning av at en invasjon kan komme onsdag.

– Men det er stor sannsynlighet for en invasjon i løpet av uken, sa han.

Ukrainske styrker på øvelse i november, nær grensen til Hviterussland og Polen.

Pentagon virket mandag å tone invasjonsfaren noe ned og uttalte at de ikke tror president Vladimir Putin har tatt noen avgjørelse om invasjon.

– Vi tror fortsatt ikke at noen endelig avgjørelse er tatt, sa talsmannen John Kirby, som la til at «militære handlinger kan skje når som helst.»

Ifølge Kirby planlegger forsvarsminister Lloyd Austin å reise til Europa tirsdag. Han vil holde møter i Natos hovedkvarter i Brussel og besøke Polen og Litauen.

Fortsatt vindu

En talsmann for USAs utenriksdepartement understreker også at det fortsatt er håp om en diplomatisk løsning på stillingskrigen mellom Russland og Vesten.

– Vi tror at det fortsatt er et vindu for å løse dette gjennom dialog og diplomati, sier Ned Price.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov understreket mandag det samme.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, sa han.