Kinesiske studenter velger bort studier i USA

Kinesiske studenter har valfartet til amerikanske universiteter i mange år, men koronautbruddet og politiske spenninger kan være i ferd med å snu trenden.

Stadig færre kinesere går inn campusporten på Harvard University i Cambridge, Massachusetts. Foto: Charles Krupa, AP/NTB Scanpix

– Jeg liker ikke å høre vennene mine si at USA er et «drittland» hvor de ikke lenger vil studere.

24 år gamle Helen Qu er fra millionbyen Wuhan i Kina, men studerer til daglig på eliteuniversitetet Harvard i USA. Hun elsker det, men hun er bekymret for at politiske spenninger mellom Kina og USA vil føre til at kinesiske studenter i fremtiden velger bort studier i USA.

Bidrar med mange penger

Ifølge den britiske avisen The Guardian venter vestlige universiteter et fall på mellom 80 og 100 prosent av antallet utenlandske studenter neste skoleår, og da særlig i USA. Selv om landet skulle få kontroll på koronautbruddet og de internasjonale studentene vender tilbake, så ønsker mange kinesere rett og slett ikke å studere i USA lenger. Det skyldes det anspente forholdet mellom de to landene, som har ført til både handelskrig og ordkrig om koronaviruset.

Ifølge organisasjonen NAFSA bidrar kinesiske studenter og deres familier hvert år med 13 milliarder dollar, eller rundt 135 milliarder norske kroner, til den amerikanske økonomien. Forrige skoleår var det 360.000 kinesiske studenter i USA. Det er en tredjedel av alle utenlandske studenter i landet. Antallet er blitt tredoblet i løpet av de siste ti årene, men utviklingen ser altså nå ut til å være i ferd med å snu.

Vanskelig å få visum

21 år gamle Tian Jiayu fra Chongqing i det vestlige Kina er et eksempel på dette. Hun har en bachelor i finansiering og ønsker å ta mastergrad i utlandet. Men ikke i USA.

– Jeg har kun søkt på australske og europeiske universiteter. Amerikanske universiteter er nemlig veldig dyre å studere ved, og det er vanskelig å få visum med den nye lovgivningen, forklarer hun.

I fjor innførte USA nye visumregler for kinesiske studenter på en rekke utdanninger. De frykter spionasje og tyveri av intellektuelle opphavsrettigheter. Den republikanske senatoren Tom Cotton mener til og med at det må legges ned totalforbud mot at kinesiske studenter får studere utdanninger innen naturvitenskap og datateknologi i USA.

Cotton er redd for at studentene vil tilegne seg kunnskaper som de tar med hjem til Kina, hvor han frykter kunnskapen vil bli brukt til å skade USA.

Eliteuniversiteter i USA, som Yale, opplever nedgang i antall utenlandske studenter. Foto: Beth Harpaz, AP/NTB Scanpix

Frarådes av foreldrene

Det er imidlertid ikke bare visumreglene som skremmer Tian Jiayu fra å studere i USA.

– Foreldrene mine sier at de har sett på TV at USA er et «gangsterland». Nesten alle er bevæpnet, sier Tian Jiayu, og forklarer at foreldrene hennes blant annet får sin informasjon fra den statsstyrte kinesiske TV-kanalen CCTV.

I den siste tiden har det vært ekstra mange nyheter om USA på grunn av koronaepidemien.

– Det er skummelt å se at amerikanske helsearbeidere ikke har ordentlig smittevernutstyr, men i stedet må bruke søppelsekker til å beskytte seg med. Foreldrene mine sier at jeg ikke kan reise dit, forklarer hun.

Regjeringens propaganda

Helen Qu bor i USA og har reist mye i landet. Hun mener at USA ikke lever opp til det skremselsbildet som mediene i hennes hjemland maler.

– Når det gjelder USA viser mediene kun de dårlige nyhetene. Når det gjelder Kina viser de kun de gode. Våre foreldre tror på det fordi de ikke forstår engelsk. Mine venner og jeg leser internasjonale nyheter, så vi lar oss ikke lure. Det er selvfølgelig ikke farlig å studere i USA, sier hun.

Antallet kinesiske studenter ved Harvard har avtatt i de siste årene, i likhet med resten av de amerikanske universitetene. I dag utgjør kinesiske studenter omtrent en femtedel av de utenlandske studentene ved Harvard.

– Det er veldig ergerlig om kinesere i tiden fremover ikke kan eller vil studere i USA. Vi er mange kinesere på Harvard som har et fantastisk samhold, sier Helen Qu.

Hun viser et bilde av sin kinesiske kjæreste, som også studerer i USA, men på et annet universitet i samme delstat.

– Fullstendig idiotisk

Wen Tianxiang fra Jiangxi-provinsen i Kina har nylig søkt på studier på en rekke utenlandske universiteter. Han vil imidlertid nødig studere i USA, men det skyldes hovedsakelig koronautbruddet i USA, og ikke det politiske forholdet mellom landene.

– Det er mange som dør av koronaviruset i USA for tiden. Om det ikke var for det ville jeg elsket å studere der. Det er verdens supermakt, og jeg ønsker å lære fra de beste, forteller han.

– USA har de beste skolene. Hvorfor skal vi gi opp det på grunn av politikk? Det er fullstendig idiotisk, tilføyer han.

Blir værende i USA

Statistikken viser også at mange kinesere ender med å bli glade i USA når de først har kommet dit. Den amerikanske tankesmien CSET har kommet frem til at rundt fire av ti kinesere som har studert i fem år eller mer i USA ender med å bli værende der. For doktorgradsstudenter er tallet enda høyere.

Helen Qu er ikke i tvil om at hun vil bli boende i USA etter å ha fullført studiene sine.

– Foreldrene mine sier at jeg må komme hjem igjen. De er redde for USA. De vil at jeg skal arbeide for en statseid bank i Beijing. Det er imidlertid det siste jeg har lyst til, sier hun.

– Om de hjemme i Kina visste hvor gode forholdene er i USA, ville de ikke lenger være redde. Alle er smarte, professorene bryr seg virkelig om studentene sine, og lønnen er høy. USA er mulighetenes land, sier Helen Qu begeistret.

Likevel er det altså stadig flere fra hennes generasjon som er mindre overbevist om det samme.

