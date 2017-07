I to tiår har EU prøvd å bremse menneskestrømmen fra Afrika. Ennå er ikke unionen i nærheten av en løsning.

Matthias Schrader / NTB Scanpix

Da en rapport fra det britiske Overhuset i forrige uke leverte knusende kritikk av EUs marineoperasjon i Middelhavet og beskyldte den for å koste liv, understreket det i hvert fall én ting: Det er stort sett umulig for unionen å gjøre noe riktig i migrantkrisen i Middelhavet.

Helt siden marineoperasjonen Operasjon Sophia ble innledet i juni 2015 har den prøvd å holde en vanskelig balansegang: På den ene siden å redde de titusenvis av menneskene som setter kurs over Middelhavet i overlessede og synkeferdige båter. Og på den andre siden å opptre avskrekkende nok til at migrantene ikke kaster loss.

Det er imidlertid vanskelig å være både redningsmann og busemann, og i dag fyller aksjonen mest den sistnevnte rollen, ifølge det britiske Overhuset og en rekke hjelpeorganisasjoner.

Fakta: En grense i havet Hvert år prøver titusenvis av migranter og flyktninger fra Afrika og Asia å krysse Middelhavet. De siste årene har flere flåteoperasjoner forsøkt å bremse dem. Mare Nostrum ble opprettet av Italia i oktober 2013 etter en rekke dødsfall til havs. Den ble en humanitær suksess med 150.000 reddede migranter, men var kostbar for Italia og ble nedlagt oktober 2014. Triton og Poseidon ble opprettet av EUs grensebyrå Frontex i november 2015, for å utføre grensekontroll for henholdsvis Italia og Hellas. Det primære formålet er redningsaksjoner. 12 EU-land samt Sveits, Norge og Island bidrar. Operasjon Sophia ble lansert i juni 2015. Redning til havs kombineres med en ordre om å gå etter smuglernes forretningsmiddel, ved blant annet å ødelegge smuglerbåter. 25 EU-land bidrar.

De sju militærskipene under Operasjon Sophia hjelper riktignok til med å redde tusenvis av migranter på åpent hav, men den harde innfallsvinkelen med å brenne smuglerbåter har gjort at smuglerne nå velger mindre, billigere og farligere båter. Dermed er migrantene i større fare.

Ifølge FN-organisasjonen IOM har over 2.300 mennesker druknet i Middelhavet så langt i år, og høysesongen for seilas er fortsatt i gang. Derfor frykter mange eksperter at dødstallet i 2017 kan overgå de 5.076 menneskene som druknet i 2016 – på tross av alle gode hensikter om å redde så mange som mulig i Middelhavet, og bremse antallet folk som beveger seg ut på bølgene.

Dette dilemmaet har preget EU i to tiår, og unionen synes ikke å være nærmere å løse det enn den gang.

Frykt førte til drukning

Grunnlaget for Operasjon Sophia ble lagt i januar 2003, da fem EU-land i frustrasjon gikk sammen om å danne en marineoperasjon som skulle patruljere i det vestlige Middelhavet, fra Nord-Afrika til spesielt Italia og Spania.

På det tidspunktet hadde ikke EU noen felles myndighet til å kontrollere sine ytre grenser. Hvert grenseland måtte klare seg selv. De to landene gikk dermed sammen med Frankrike, Portugal og Storbritannia om det som ble kalt Operasjon Odysseus.

Fra starten av var det imidlertid uklart hva mandatet egentlig var. En forvirring som ble tragisk åpenbar under en av de første konfrontasjonene med et flyktningeskip.

Jan T. Espedal, Aftenposten

Et av de seks fartøyene under Operasjon Odysseus oppdaget en pram med minst et dusin migranter, men passasjerene ble redde og reiste seg opp da de så marineskipet. Prammen kantret og alle om bord druknet. Operasjon Odysseus ble innstilt allerede samme år.

Behovet for å kontrollere de ytre grensene var likevel tydelig. I 2005 etablerte EU en felles organisasjon som skulle passe på unionens ytre grenser, Frontex. Samtidig var Middelhavet fortsatt et ømt punkt: Frontex hadde flere mindre oppdrag, men uten større effekt.

Spesielt Italia var forferdet over de mange drukningsulykkene på vei til landet, og i oktober 2013 besluttet Italia alene å etablere den humanitære operasjonen Mare Nostrum, etter det gamle latinske navnet på Middelhavet. Det var en humanitær suksess, som ifølge IOM reddet opp imot 150.000 menneskeliv på ett år.

Et år var så lenge operasjonen fikk lov til å leve. De andre EU-landene var tilbakeholdne med hjelp, og i oktober 2014 ble den nedlagt og erstattet av Operasjon Triton under Frontex. Det la ansvaret tilbake på EU, men i virkeligheten var det en billigvariant: Triton hadde en tredjedel av Mare Nostrums budsjett, og dødstallet på Middelhavet mangedoblet seg. Det var tydelig at Triton ikke kunne stå alene.

I den vanskelige balansegangen var forferdelsen igjen i ferd med å ta over blant EUs borgere. Det førte i juni 2015 til opprettelsen av Operasjon Sophia, som fikk mandat til å gå mer aktivt inn i redningsinnsatsen og opptre truende overfor smuglerne, blant annet ved å brenne smuglerbåter og presse den libyske kystvakten til å være mer aktiv. Siden da har 24 andre EU-land fulgt Italia som medlemmer, og Irland har nettopp meldt seg. Kun Danmark og Kroatia står nå helt utenfor.

Det somaliske spedbarnet

Opprinnelig bar operasjonen det nokså kliniske navnet EU NAVFOR MED. Så hvorfor Sophia?

Forklaringen er poetisk. 24. august 2015 hadde den tyske fregatten «Schleswig-Holstein» reddet en gruppe migranter. En høygravid somalisk kvinne fødte om bord, og datteren ble navngitt Sophia etter den slesvig-holstenske prinsessen. EUs italienske utenrikssjef, Federica Mogherini, var misfornøyd med navnet, og hun gjorde det klart at det var på tide å finne et navn som var bedre enn et akronym på 11 blokkbokstaver.

Det greske ordet sophia betyr «visdom» – et ord som kan beskrives som evnen til å kunne forstå og dømme fornuftig mellom to motsatte synspunkter. Skal man tro det britiske Overhuset og en rekke hjelpeorganisasjoner som Amnesty International, har operasjonen som er oppkalt etter henne ennå ikke funnet denne balansen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN