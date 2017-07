– Ikke bra å kaste Sverige ut i en politisk krise, sier statsminister Stefan Löfven.

Statsminister Stefan Löfven bytter ut flere statsråder etter at opposisjonen varslet mistillit mot tre statsråder. Men forsvarsministeren blir sittende.

– Jeg tar ansvar for landet. I en sikkerhetspolitisk usikker verden ville det ikke være bra å kaste Sverige ut i en politisk krise, sa Löfven da han torsdag formiddag innledet pressekonferansen i Rosenbad.

Deretter kunngjorde han at både infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman forlater regjeringen etter IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Vil ikke trekke seg

Dermed ble det klart at han verken utlyser nyvalg eller går av som følge av at fire borgerlige partier dagen før varslet mistillitsforslag mot Johansson, Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Ifølge Löfven har han vurdert flere alternativer, og han insisterer på at han nå har valgt den løsningen som er best for Sverige.

Ved å la Hultqvist bli sittende, gir han ikke etter for hele opposisjonens krav. Han kaller dessuten mistillitsforslaget mot forsvarsministeren for «helt useriøst» og mener at Alliansen med sitt mistillitsforslag risikerte å kaste Sverige ut i kaos.

– Jeg vil ikke ha et politisk kaos i Sverige, det er ikke hva vi trenger nå, svarte Löfven da han fikk spørsmål om hvorfor han ikke utlyste nyvalg.

Sykmeldt minister går også av

Hultqvist selv forsvarer seg med at han har gjort en god jobb som forsvarsminister og at han mener han har gjort det han kan og bør når det gjelder IT-skandalen i Transportstyrelsen.

– Denne regjeringen har snudd den nedadgående trenden og satser på forsvaret, sa han under pressekonferansen.

Også helseminister Gabriel Wikström forlater den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen, men av helsemessige årsaker. Han har vært sykmeldt siden mai.

Mens Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister, skal justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson overta innenrikssakene som Ygeman har hatt ansvaret for. Samtidig er Heléne Fritzon utnevnt til migrasjonsminister.

Trekker ikke mistillitsforslag

Årsaken til mistillitsforslaget er IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson hadde det øverste ansvaret for. En outsourcing av IT-driften kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon har kommet på avveie, og den borgerlige Alliansen mener at regjeringen ikke har tatt saken på alvor.

Löfven kunne også ha valgt å skrive ut nyvalg eller gå av slik at Alliansen måtte ha forsøkt å danne regjering.

Sveriges borgerlige opposisjonen vil ikke trekke mistillitsforslaget mot forsvarsminister Peter Hultqvist. Det skriver leder for Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor i en Twitter-melding.

Også Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson opplyser at partiet opprettholder kravet om at Hultqvist må gå av som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen.

– Svekket som statsminister

Ved ikke å gå av har Stefan Löfven svekket sin posisjon som statsminister, mener valgforsker Anders Todal Jenssen.

– Ved å fjerne to ministre har Löfven delvis lagt seg på rygg for opposisjonen. Han fremstår nå som en som klamrer seg til makten, koste hva det koste vil, sier NTNU-forskeren til NTB.

Han mener Löfven ville hatt mer å vinne strategisk på å gå av etter IT-skandalen og opposisjonens varslede mistillitsforslag mot tre av hans ministre, og få demonstrert hvor vaklevoren alliansen mellom de borgerlige opposisjonspartiene er.

For å kunne danne regjering er de borgerlige partiene avhengige av støtte fra Sverigedemokraterna. Men det har både Centerpartiet og Liberalerna sagt blankt nei til.

– Kan bety krangel

– Det må ha vært veldig fristende for Löfven å velge en slik strategi. Et nyvalg kunne ha svekket Moderaterna og styrket Socialdemokraterna, også med tanke på valget neste år, sier Jenssen.

– Men det ligger i de sosialdemokratiske genene at man skal holde på makten hvis det er mulig. Til syvende og sist overstyrer dette det aller meste. Löfven er ikke en mann som gambler med regjeringsmakten, sier han.

Nå er valgforskeren spent på hvordan Löfvens grep blir mottatt i Riksdagen, etter at den svenske statsministeren valgte å beholde forsvarsminister Peter Hultqvist, som opposisjonen har varslet mistillitsforslag mot.

– Det kan bety krangel, sier Jenssen.