Holder Sverige på pinebenken

Krever respekt: – Vi er en helt nødvendig del for at Löfven skal bli statsminister. Det krever vi respekt for. Å tro at man kan si at vi skal ha null innflytelse, det aksepterer vi ikke, sa Jonas Sjöstedt, leder for Vänsterpartiet. FOTO: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN