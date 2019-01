HÅPER: Storbritannias statsminister Theresa May har fortsatt ikke gitt opp håpet om å få gjennomslag for brexitavtalen hun har forhandlet frem med EU. FOTO: Frank Augstein, AP / NTB scanpix

EU sier nei til endringer i brexitavtalen

EUs ledere har skrevet et brev til statsminister Theresa May med nye avklaringer om brexit, men gjør det samtidig klart at de ikke er beredt på å endre avtalen.