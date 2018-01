Den tyrkiske grensebyen Kilis ble søndag utsatt for et rakettangrep fra syrisk side av grensen. Få timer senere ble en annen tyrkisk grenseby, Reyhanli, også rammet av raketter. Her ble én person drept og over 30 såret. Foto: AP / NTB scanpix

En drept i rakettangrep mot tyrkisk grenseby

En person ble drept og over 30 såret i et rakettangrep mot en tyrkisk by like ved grensen til Syria, opplyser lokale myndigheter.