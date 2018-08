De to som ble knivdrept ved Paris torsdag, var gjerningsmannens mor og søster, ifølge Frankrikes innenriksminister. Mannen skal ha hatt psykiske problemer.

Angrepet skjedde i forstaden Trappes sørvest for Paris torsdag formiddag. Gjerningsmannen ble drept av politiet like etter. Politiet har opplyst at en tredje person ble alvorlig såret i angrepet. Vedkommende var en tilfeldig forbipasserende kvinne.

Innenriksminister Gérard Collomb holdt torsdag en pressekonferanse i nærheten av stedet der knivstikkingen skjedde. Der framholdt han at gjerningsmannen hadde «store psykiatriske problemer», og han bekreftet at de drepte var mannens mor og søster.

Selv om mannen tidligere har uttrykt støtte til terrorisme og derfor var ført opp på sikkerhetstjenestenes liste, mener franske myndigheter at angrepet var knyttet til hans psykiatriske problemer.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om motivet bak knivstikkingen.

IS hevdet kort tid etter angrepet at gruppen sto bak. I en melding på nettstedet Aamaq hevdes det at angriperen fulgte en oppfordring fra IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi om å angripe fiender overalt og med alle midler. En mann som hevdes å være Baghdadi, kom med oppfordringen i et lydopptak som ble offentliggjort onsdag.

Trappes er en by med 30.000 innbyggere i nærheten av Versailles. Mange av innbyggerne er fattige, og en stor del har også muslimsk bakgrunn. Om lag 50 av byens innbyggere er mistenkt for å ha dratt til Syria og Irak for å kjempe for IS.