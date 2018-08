Minst 22 døde i brokollaps i Genova, opplyser italienske transportmyndigheter.

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genova kollapset tirsdag ettermiddag. Redningsmannskaper har funnet flere knuste biler med døde personer i. Én person er trukket fram i live og sendt med helikopter til sykehus.

Det bekreftede antallet døde er foreløpig 22.

– Dessverre kan jeg bekrefte at det er 22 døde, og det er et tall som sannsynligvis kommer til å øke, sier visetransportminister Edoardo Rixi til TV-kanalen Sky TG24.

Flere biler falt i avgrunnen

Store brann- og redningsmannskaper er satt inn for å gjennomsøke steinmassene under Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei, A-10. De første TV-bildene viser et svært åpent felt der motorveien skulle ha vært.

En video delt av italiensk politi viser hvordan broen kollapser:

Mesteparten av broseksjonen skal ha falt ned over en elv og jernbaneskinnene under, men også hus og gater skal være truffet, ifølge avisen La Repubblica. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Et øyenvitne forteller til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst åtte, ni biler knust under steinmassene». ANSA melder om minst ti forvridde kjøretøyer.

Luca Zennaro / TT NYHETSBYRÅN

– Dette er en apokalyptisk situasjon. Titalls døde, deriblant folk som ble truffet av broen og sittende fast under steinene, sier sjefen for nødetaten 118, Francesco Bermano, ifølge avisen La Repubblica.

– Enorm katastrofe

Noen pasienter er allerede fraktet til sykehus i Genova. Sykehus i naboregionene Lombardia og Piemonte er også varslet og står klare til å ta imot pasienter.

Transportminister Danilo Toninelli sier at ulykken har et stort omfang og at det er snakk om en enorm katastrofe. Han var tirsdag ettermiddag på vei til Genova.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Broeen er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Den knytter seg til hovedveien som går vestover til Frankrike.

ANSA via AP/NTB scanpix