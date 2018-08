Opp mot ti biler forsvant i avgrunnen da en motorveibro raste sammen ved Genova, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Situasjonen er fortsatt uavklart, og store styrker var tirsdag på vei til Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei A-10. De første TV-bildene viser at flere titalls meter motorvei mangler fra viadukten.

Ulykken skjedde i kraftig regn.

Det er iverksatt en stor redningsoperasjon, opplyser italiensk brannvesen. ANSA melder at broen kollapset 100 meter over bakken. Ifølge myndighetene skyldes sammenbruddet trolig en konstruksjonsfeil.

Et øyenvitne forteller Sky TG24 at han så «minst 8–9 biler knust under steinmassene».

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia.