Venezuelas skjebne avgjøres denne måneden, spår opposisjonsleder og selverklært president Juan Guaidó og varsler nye demonstrasjoner 12. februar.

– Merk deg datoen, den er svært viktig, sa Guaidó ifølge nyhetsbyrået EFE i forbindelse med lørdagens store demonstrasjoner i Venezuela – både for og mot president Nicolas Maduros regime. Guaidó nevner også «viktige kraftsamlinger» før den tid, uten å gå inn på noen detaljer.

EU har gitt Maduro et ultimatum og krever at han går av seinest denne helgen. I et forsøk på å dempe motstanden uten å gi fra seg presidentvervet har Maduro sagt seg villig til å fremskynde valget på nasjonalforsamling. Han vil derimot ikke holde nytt presidentvalg.

Lørdag feiret Maduros tilhengere at det var 20 år siden forgjengeren Hugo Chávez kom til makten. Bilder fra hovedstaden Caracas viser likevel at Guaidó-sidens demonstrasjoner var større.

Også i andre land som Colombia, USA, Spania og Frankrike var det demonstrasjoner mot Maduro lørdag.