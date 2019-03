De såkalte svarte boksene fra det styrtede flyet i Etiopia er fløyet til Frankrike for analyse, opplyser Ethiopian Airlines.

– En etiopisk delegasjon fra havarikommisjonen har fløyet ferdskriveren og taleregistratoren til Paris i Frankrike for etterforskning, skriver flyselskapet på Twitter.

157 mennesker omkom i Etiopia da et Boeing 737 MAX 8-fly styrtet søndag. I Indonesia døde 189 personer da et fly av samme type styrtet i fjor høst.

Torsdag anbefalte Boeing at alle MAX 8-fly settes på bakken. Beslutningen kom etter at også USA stengte sitt luftrom for den ulykkesrammede modellen. Rundt 42 nasjoner hadde til da midlertidig stanset bruken av flytypen.