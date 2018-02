Sør-Afrikas regjeringsparti ANC vil avsette president Jacob Zuma, ifølge kilder i partiet. Zuma nekter angivelig å trekke seg.

Partiets mektige landsstyre avsluttet natt til tirsdag et 13 timer langt møte om Zumas fremtid. Konklusjonen ble at presidenten må gå av, ifølge flere sørafrikanske medier og nyhetsbyrået Reuters.

ANC-leder Cyril Ramaphosa og partiets generalsekretær Elias Sekgobelo Magashule skal ha møtt Zuma rundt midnatt og fortalt ham om beslutningen. Men presidenten nektet angivelig å følge ordre.

– Han var veldig arrogant. Han sa at han ikke går noen steder og at han ikke har gjort noe galt, sier en kilde i partiet til avisen Mail and Guardian.

Brenton Greach, AP / NTB scanpix

En pressekonferanse i partihovedkvarteret i Johannesburg var opprinnelig varslet klokken 11 norsk tid. Men den er nå utsatt til klokken 13.

Zuma er ikke nødt til å rette seg etter ANCs beslutning. Men hvis han fortsetter å nekte å gå av, vil det etter alt å dømme bli fremmet mistillitsforslag mot ham i nasjonalforsamlingen.

Ikke navngitte kilder opplyser til sørafrikanske medier at Zuma har bedt om sikkerhet for sin familie, dekning av rettslige utgifter og om å få sitte noen måneder til som president. Partiet har angivelig avvist dette og i stedet gitt Zuma 48 timer til å gå av.

Ramaphosa ventes å overta etter Zuma som Sør-Afrikas president.