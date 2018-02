Ledelsen i Sør-Afrikas regjeringsparti ANC bekrefter at de har bedt president Jacob Zuma om å gå av.

Partiets generalsekretær Elias Sekgobelo Magashule presenterte beslutningen på en pressekonferanse tirsdag. ANCs mektige landsstyre holdt dagen før et langvarig møte om Zumas fremtid.

Ifølge Magashule har Zuma tidligere bedt om å få bli sittende som president imellom tre og seks måneder til. Dette er blitt avvist av partiledelsen.

Magashule sier imidlertid at partiet vil fortsette en dialog med Zuma, og at han vil få noe tid på seg til å gi et svar.

– Når vi tilbakekaller vår kandidat, venter vi at han gjør det vi forventer av ham, sier generalsekretæren.

Brenton Greach, AP / NTB scanpix

Zuma er ikke nødt til å rette seg etter ANCs beslutning. Men hvis han fortsetter å nekte å gå av, vil det etter alt å dømme bli fremmet mistillitsforslag mot ham i nasjonalforsamlingen.

Dette kan skje i løpet av få dager. Hvis både ANC og opposisjonen stemmer mot Zuma, vil hans tid som president etter alt å dømme være over.

ANC-leder og visepresident Cyril Ramaphosa ventes å overta som ny president i Sør-Afrika. Han lovet nylig en rask løsning på striden rundt Zuma.