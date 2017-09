Hvis siste meningsmåling før morgendagens valg holder stikk vil partiene i den nåværende regjeringen, Angela Merkels CDU og sosialdemokratene, gå tilbake, mens høyrenasjonalister blir tredje største parti og opposisjonsleder.

For å ha regjert landet de siste fire årene blir Tysklands to største partier, Angela Merkels borgerlige CDU og sosialdemokratene i SPD, belønnet med et realt slag i trynet ved morgendagens valg, hvis de siste meningsmålingene slår til.

Sammenlignet med forrige valg vil Tyskland nå ta et markant skritt til høyre, siden både det liberale partiet FDP og høyrenasjonale AfD ligger an til å komme inn i Forbundsdagen, det tyske parlamentet. Det liberale Freie Demokratische Partei (FDP), som er en mulig koalisjonspartner for Angela Merkel i en kommende regjering, vil ifølge målingen gjøre comeback i parlamentet med 10 prosent av stemmene, mens AfD kan debutere som Tysklands tredje største parti og opposisjonsleder med 11 prosent.

AfD kan bli store

Flere eksperter mener dessuten at meningsmålingene kan vise for få stemmer til AfD, fordi mange velgere kanskje ikke ønsker å oppgi sin støtte, eller først i siste øyeblikk beslutter å stemme på partiet, som med andre ord kan komme helt opp på for eksempel 15 prosent.

Det har vakt oppsikt at de mange tøffe uttalelsene og provokasjonene som partiets toppkandidater har kommet med under valgkampen, samt avsløringer av for eksempel gamle e-poster med rasistiske budskaper, ikke har skadet AfD. Forklaringen kan ifølge en meningsmåling i avisen Frankfurter Allgemeine være at tyskernes tillit til media i hovedsak eksisterer når man rapporterer om økonomi, statsledere som Trump og Erdogan, arbeidsmarkedet og lokalsamfunnet.

Tilliten til media er derimot liten når de rapporterer om nettopp AfD – og svært lav når de behandler temaer som president Putin, antallet flyktninger og kriminalitet begått av flyktninger. På ytterste høyrefløy hos den antiislamistiske bevegelsen Pegida og AfD er skjellsordet «Lügenpresse» (løgnpresse) uhyre populært.

Folkepartiene går tilbake

For både CDU og SPD kan valget bli en klar indikasjon på at tyskerne er grundig leie av en bred regjeringskoalisjon over midten. Ingen målinger fra de syv store instituttene i Tyskland har de siste par ukene hatt CDU/CSU over 37 prosent, så tilbakegangen ser ut til å være reell. Det skyldes ikke minst at lillesøsteren i den såkalte Union, bayerske CSU, har slitt med å holde på velgernes gunst hjemme i den store delstaten.

I tillegg har CDU ifølge eksperter tapt stemmer i løpet av valgkampens siste uker fordi flyktninger plutselig kom på dagsordenen – til stor glede for AfD, som i samme tidsrom har økt fra 7–8 prosent til 11.

For Sosialdemokratiet kan valget bli en katastrofe som vil koste mange seter i parlamentet, bety et farvel til Martin Schulz etter bare et halvår som partileder, og en periode i opposisjon preget av nederlag og dårlige fremtidsutsikter.

Hvis sosialdemokratene går i opposisjon kan Angela Merkel få bruk for alle sine velkjente evner som kompromissets mester i forsøket på å forene FDP og De grønne i en regjering. De to partiene ser forskjellig på mangt og mye – EU, flyktninger, miljø og sosialpolitikk for å nevne noen.

Ifølge en annen måling, som instituttet Spon har foretatt for Spiegel Online, er den potensielle konstellasjonen med CDU/CSU, FDP og De grønne den verst tenkelige for velgerne. Kun 13,4 prosent ønsker seg denne sammensetningen, som i Tyskland har fått tilnavnet Jamaica, fordi de tre partenes farger utgjør sammensetningen av reggae-statens flagg – svart, gul og grønn.

Litt flere støtter tross alt tanken om nok en bred regjering over midten med CDU/CSU og SPD, som ønskes av 15,6 prosent av velgerne.

Støtte til Merkel pluss FDP

Ifølge Spiegel Onlines måling er støtten størst til en rent borgerlig regjering av den såkalte Union, anført av Angela Merkel, og FDP. En slik sammensetning ønskes av 33,1 prosent av velgerne, mens 16,3 gjerne så en grønngul regjering med CDU/CSU og De grønne.

Problemet med de siste to konstellasjonene er at de ikke vil ha absolutt flertall i Forbundsdagen, og i Tyskland er det kun tradisjon for å ha flertallsregjeringer. Ingen forestiller seg at Angela Merkel vil bryte det prinsippet og begi seg ut på en vanskelig og krevende ferd i sin fjerde og antatt siste periode som kansler.

Det kan være tøft for nettopp Angela Merkel å gå inn i helgen med fred og glede i sinnet med utsiktene til en valgseier hvor hun får et litt mer vanskelig parlament til rådighet.

Fra de nåværende fire partiene og en relativt forutsigbar politisk hverdag med et massivt flertall i ryggen må hun nå venne seg til å kjempe med seks partier, hvorav spesielt AfD ikke legger skjul på at de akter å gjøre livet så surt som mulig for kansleren.

Den eneste lille personlige gleden for Angela Merkel er kanskje at 56 prosent av tyskerne foretrekker henne som kansler, imot bare 32 prosent for Martin Schulz. I tillegg har hun i løpet av valgkampens siste dager fått ros og støtte fra to herrer hun ellers har hatt massevis av konflikt med, nemlig Tyrkias Erdogan og Ungarns Viktor Orbán. Sistnevnte har til en tysk radiostasjon sagt:

– Jeg håper inderlig at kansleren velges igjen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN