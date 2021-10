Merkel sier Tyskland fortsatt har ansvar for holocaust

Tysklands statsminister Angela Merkel sier på et besøk i Israel at Tyskland fortsatt bærer ansvar for holocaust.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Israels Naftali Bennett i Jerusalem.

NTB-DPA

– Historien om holocaust er selvfølgelig en enkelthendelse som vi fortsatt bærer ansvar for. I hver fase av historien, også i framtiden, sa Merkel på en pressekonferanse søndag, på det som er hennes siste Israel-besøk som statsminister.

Merkel går av som statsminister når regjeringsforhandlingene i Tyskland er avsluttet. Israels statsminister Naftali Bennett sa under pressekonferansen at Merkel har vært et moralsk kompass på det europeiske kontinentet.

Han hyllet også hennes rolle i å sikre det han kalte et ekstraordinært forhold mellom Israel og Tyskland.