Russland advarer USA: – Husk at Alaska pleide å være russisk

USA tar til orde for å opprette en internasjonal domstol for å etterforske russisk krigsforbrytelser i Ukraina. Fra Moskva kommer det sterke advarsler.

Nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, advarer USA om å gå videre med planen om å opprette en internasjonal straffedomstol for russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Russlands tidligere president, Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet, sier at USA vil møte «Guds vrede» om de fortsetter arbeidet med å opprette en slik straffedomstol.

Han anklager USA for dobbeltmoral.

– Hele USAs historie, helt siden undertrykkelsen av det amerikanske urfolket, har vært preget av en rekke blodige kriger. Var det noen som ble holdt ansvarlig for disse forbrytelsene? Hvilken domstol har fordømt havet av blod USA har sølt, skriver Medvedev på Telegram.

Presidenten i den russiske dumaen, Vjatsjeslav Volodin, ber USA huske at Alaska en gang var russisk.

Det å straffe et land med så store atomvåpen som Russland har, er «absurd» og en trussel mot «menneskehetens eksistens», legger han til.

Presidenten i Dumaen, Vjatsjeslav Volodin, kommer også med en skarp advarsel til USA og ber amerikanerne huske at Alaska pleide å være russisk.

– Når de prøver å tilegne seg eiendelene våre i utlandet, bør de være klar over at vi også kan kreve noe tilbake, sa Volodin med henvisning til at USA har frosset store russiske verdier etter invasjonen av Ukraina.

Russland koloniserte Alaska og etablerte flere bosetninger der, men solgte delstaten til USA i 1867 for 7,2 millioner dollar.