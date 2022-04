Flere skadd i ny uro ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem

Minst 19 palestinere er skadd i nye sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalems gamleby, ifølge Palestinas Røde Halvmåne.

Det kom til nye harde sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere i Jerusalems okkuperte gamleby søndag.

Israelske sikkerhetsstyrker rykket søndag på nytt inn på Haram al-Sharif i Jerusalem for å fjerne palestinere ved al-Aqsa-moskeen.

NTB

Fem av de skadde er sendt til sykehus, melder palestinske medier.

Ifølge israelsk politi ble det aksjonert mot palestinere som hadde samlet steiner og bygd barrikader for å hindre jøder fra å besøke Haram al-Sharif, islams tredje helligste sted.

– Hundrevis av ungdommer, noen maskerte, begynte å samle og lagre steiner ved inngangen i et forsøk på å skape uro og hindre besøkende, het det i en uttalelse fra israelsk politi.

Hellig

Ifølge den israelske avisa Haaretz ble fem israelere lettere skadd da det ble kastet stein mot busser med jøder som var på vei mot gamlebyen i morgentimene søndag. Minst to palestinere ble pågrepet etter steinkastingen.

Haram al-Sharif er kjent som Tempelhøyden blant jøder. Høyden regnet for å være så hellig i jødedommen at mange troende jøder mener det er galt å sette bein der. De velger i stedet å be ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, nedenfor høyden.

Søndagens uro brøt ut hundrevis av jøder var på vei opp på høyden. Jøder får besøke området, men bare i grupper, noe som gjentatte ganger har utløst voldsomme sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker.

Okkupert

Fredag ble flere hundre palestinere pågrepet og over 150 skadd da israelske sikkerhetsstyrker brukte gummikuler og tåregass mot en menneskemengde ved al-Aqsa-moskeen, den ene to moskeer på høyden.

Haram al-Sharif ligger i Jerusalems gamleby, som ble okkupert av Israel i 1967.

Hamas understreket søndag i en kunngjøring at «Israel har det hele og fulle ansvaret for aggresjonen mot troende muslimer i al-Aqsa-moskeen» og slo samtidig fast at det «er en provokasjon mot palestinske muslimer» at israelske bosettere tar seg inn på området.

– Slå ring om moskeen

Islamsk hellig krig (Jihad) hevder i en kunngjøring at jøder som slipper inn på Haram al-Sharif viser «okkupasjonens virkelige hensikt».

– Vi ber alle muslimer om å forsvare al-Aqsa og slå ring om moskeen. Israel bærer det hele og fulle ansvaret for følgene, heter det i en uttalelse fra den militante palestinske gruppen.