Sør-Korea: Nord-Korea prøveskjøt nok en rakett

Nord-Korea har skutt opp det som ifølge Sør-Korea og Japan antakelig var en ballistisk rakett som falt ned i havet øst for Nord-Korea.

En TV-skjerm i Seoul viste tirsdag arkivbilder av nordkoreansk rakettoppskyting.

NTB

Raketten ble skutt opp i halv åttetiden tirsdag morgen, nådde 60 kilometers høyde og landet i havet 700 kilometer unna, ifølge det sørkoreanske forsvaret.

Ifølge den japanske kystvakten var det trolig snakk om et «ballistisk rakettliknende objekt» som falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone. Litt senere tirsdag sendte statsministerkontoret og forsvarsdepartementet i Japan ut en oppdatering der det het at det trolig var en ballistisk rakett.

Hvis opplysningene stemmer, dreier det seg om den andre rakettesten fra Nord-Korea på under en uke. Nord-Korea hevdet det da dreide seg om en hypersonisk rakett, en påstand Sør-Korea stilte seg tvilende til.

Nord-Koreas myndigheter sendte i forrige uke ut dette bildet som Pyongyang hevdet skulle vise en test av en hypersonisk rakett.

– Destabiliserende

Tirsdagens antatte rakettest fant sted etter at USA, Japan, Storbritannia, Frankrike, Irland og Albania i FN mandag sendte ut en uttalelse som var rettet mot forrige ukes rakettest.

De seks landene ba Nord-Korea om «å avstå fra ytterligere destabiliserende handlinger og gå med på en betydningsfull dialog rettet mot vårt felles mål om full atomnedrustning».

– Disse handlingene øker risikoen for feilberegninger og eskalering og utgjør en betydelig trussel mot regional stabilitet, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield da hun leste opp den felles uttalelsen fra de seks landene i forkant av et møte i FNs sikkerhetsråd.

– Hver rakettoppskyting fremmer ikke Nord-Koreas egen militærkapasitet, men utvider våpenarsenalet som er tilgjengelig for eksport til ulovlig våpensalg til klienter og forhandlere verden rundt, la hun til.

Hypersonisk rakett

FNs sikkerhetsråd diskuterte forrige ukes oppskyting bak lukkede dører mandag, men ingen nye tiltak ble kunngjort.

Det var torsdag i forrige uke at Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA meldte at landet hadde skutt opp en hypersonisk rakett 5. januar. USA og Japan var raskt ute med å fordømme oppskytingen og uttalte at den var et brudd på flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, og at oppskytingen truer global sikkerhet.

Pyongyang har argumentert med at utvikling av våpenteknologi er nødvendig for å forsvare landet.

Nord-Korea har avvist å takke ja til amerikanske oppfordringer om nye samtaler. På en partikonferanse like før nyttår sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un at landet skal fortsette å bygge opp sin forsvarsevne. Han unnlot å nevne USA ved navn.