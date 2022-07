Kongo starter olje-auksjon i regnskogen

Kongo har begynt en omstridt auksjon av leteområder for olje i landets regnskog, som Norge har forsøkt å bidra til å redde.

Flere av de omstridte leteområdene i Kongo ligger i nasjonalparken Virunga, som er bosted for de kritisk utrydningstruede fjellgorillaene. Bildet viser en utdødd vulkan i Virunga-parken.

Kongos president Felix Tshisekedi da han møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tidligere denne uken. Tshisekedi sa torsdag at Ukraina-krigen har gitt olje og gass økt betydning for internasjonal fred og stabilitet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener det er viktig å redde Kongos regnskog, men minner også om at landet har et utviklingsbehov. Bildet ble tatt i forbindelse med OECDs årlige gjennomgang av Norges miljøinnsats i april.

NTB

Til sammen skal 30 leteområder tildeles olje- og gasselskaper. Ni av oljeblokkene ligger i områder med regnskog og store mengder torv i bakken.

Både skogen og torven inneholder enorme mengder karbon som kan forårsake store klimautslipp hvis områdene avskoges.

Da auksjonen begynte torsdag, hevdet Kongos president Felix Tshisekedi at oljeboringen vil foregå med moderne teknologi for å beskytte miljøet.

Han viste også til betydningen av olje og gass for internasjonal fred og stabilitet som følge av Ukraina-krigen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Norske milliarder

Som et ledd i Norges regnskogprosjekt har norske myndigheter brukt flere milliarder kroner på forsøk på å verne regnskogen i Kongo.

2,8 milliarder bistandskroner er brukt siden 2016, ifølge Bistandsaktuelt. Både Norge og Kongo deltar i det sentralafrikanske skogsamarbeidet Cafi.

Myndighetene i Kongo skal på sin side ha forsvart oljeboringen og vist til at også Norge og andre rike land åpner nye områder for oljeleting.

Lederen for Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener saken viser hvordan norsk oljeutvinning og «dobbeltmoral på klimafeltet» svekker Norges internasjonale omdømme og påvirkningsmuligheter.

– Det er både tragisk og forståelig når politikere i Kongo kynisk bruker norsk oljeleting som en unnskyldning for å selv åpne nye områder, sier Pleym til Bistandsaktuelt.

Dyp fattigdom

Myndighetene i Kongo har også argumentert med at oljeutvinningen vil bidra til utvikling i et av verdens fattigste land.

Av Kongos over 100 millioner innbyggere lever 60 millioner for under 1,9 dollar om dagen. Landet har dessuten vært rammet av væpnede konflikter og kriger i flere tiår.

Men miljøaktivister tviler både på om ressursene vil komme befolkningen til gode, og om det er mulig å unngå store miljøødeleggelser hvis oljen skal utvinnes.

Reuters siterer forskeren Simon Lewis, som har anslått at oljeboring i Kongos torvområder kan forårsake utslipp tilsvarende 5,8 milliarder tonn CO2.

Til sammenligning tilsvarte Norges klimagassutslipp i fjor 49 millioner tonn CO2.

– Prioriterer ikke planeten

Planene om oljeboring i Kongos regnskog ble omtalt av The New York Times i helgen.

Kongolesiske myndigheter prioriterer økonomisk vekst og reduksjon av fattigdom, sa regjeringsrådgiveren Tosi Mpanu Mpanu til den amerikanske avisa.

– Vi prioriterer ikke å redde planeten, la han til.

The New York Times omtalte oljeplanene som «et gigantisk tilbakeskritt for klimaet». I artikkelen ble det påpekt at også regnskogforkjemperen Norge, og andre rike land, fortsetter å satse på oljeproduksjon.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til Bistandsaktuelt at Norge vil ha dialog med Kongo om oljeplanene i tiden framover. Han understreker betydningen av å verne landets regnskog.

– Samtidig har DR Kongo et utviklingsbehov og ønsker forståelig nok å utnytte sine naturressurser i tråd med dette, sier Eide i en uttalelse.