Biden: Ingen intensjon om å gå inn i Ukraina

President Joe Biden sier at det ikke er noen planer om at amerikanske eller Nato-styrker skal gå inn i Ukraina.

Biden truet samtidig igjen Russland med tunge sanksjoner om Russland skulle angripe Ukraina.

Konsekvensene ville være enorme, og de kunne til og med endre verden, sa han.

Han gjorde det videre klart at han ville vurdere økonomiske sanksjoner også mot president Vladimir Putin personlig om Putin gir ordre til et slikt angrep.

– Ja, det ville jeg gjøre, sa han til amerikanske pressefolk i Washington tirsdag.

Amerikanske tjenestemenn sa tirsdag at eventuelle sanksjoner ville inkludere forbud mot eksport av amerikansk høyteknologi.

Russland avviser at de har noen planer om å invadere nabolandet og legger skylden for den økende spenningen på Vesten. Men samtidig med en kraftig militær oppbygning langs grensa til Ukraina har de lagt fram en liste med krav til USA og Nato, blant annet at Ukraina ikke blir medlem av Nato.